مبخوت يقترب.. «الفخر 13»

مصطفى الديب (أبوظبي)

واصل الدولي علي مبخوت طريقه نحو لقب الهداف التاريخي للدوري، بعدما نجح في قيادة الجزيرة للفوز على العروبة بهدف نظيف سجله من ضربة جزاء عند الدقيقة 70، في اللقاء الذي شهده استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأصبح العروبة هو الفريق رقم 19، الذي يسجل هداف الجزيرة في مرماه، ليكون بذلك قد سجل في جميع فرق البطولة منذ بداية عصر الاحتراف وحتى الآن. وسجل هداف «فخر أبوظبي» هدفه رقم 174 في تاريخ مشاركاته بالدوري منذ موسم 2008 - 2009، ليحصد فريقه النقاط الثلاث ويصل للنقطة 13، ويقترب مبخوت من رقم الدولي السابق فهد خميس صاحب 175 هدفاً.

جاءت المباراة أقل من المتوقع فنياً، حيث توقع الجميع أن تكون هناك ردة فعل قوية للاعبي «فخر أبوظبي» عقب الخسارة الأخيرة من الشارقة، لكن دفاعات العروبة كانت بالمرصاد لكل المحاولات.