«التكافؤ» يحكم على «الفارس» و«النمور» بالتعادل

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

فرض التعادل 1-1 نفسه على لقاء الظفرة واتحاد كلباء، على استاد حمدان بن زايد، في افتتاح الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع كل من الطرفين رصيده إلى 4 نقاط في جدول ترتيب المسابقة.

افتتح حبيب الفردان التسجيل لاتحاد كلباء في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، رأسية من محمد سبيل، ليحرز أول أهدافه في الموسم، والـ31 خلال 241 مباراة خاضها في المسابقة.

وأدرك البديل حمدان المحرمي التعادل للظفرة بهدف رأسي من عرضية عمران الجساسي في الدقيقة 66، وهو الهدف الأول للاعب في المسابقة، ليقود الظفرة للتعادل، بعد أداء لم يكن مقنعاً من الطرفين وكان طابعه اللعب على الاجساد وكلف ذلك الفريقين 5 بطاقات صفراء.

يذكر أن التعادل هو الثاني في تاريخ المواجهات المباشرة في عصر الاحتراف، بينما فاز كل منهما في 6 مواجهات، لتستمر الكفة متعادلة للمباراة رقم 14، ويعد التعادل خاسراً لطرفيه، حيث فشل «الفارس» في تحقيق انتصار من داخل الملعب بعد فوزه على الإمارات بقرار انضباطي، بينما لم يحقق «النمور» أي فوز حتى الآن في الدوري.

وتأتي فترة التوقف الثاني فرصة جيدة للفريقين لترميم الصفوف والتحضير الجيد بعد أن تتكامل صفوفهما من المحترفين الأجانب لاستئناف البطولة، بشكل أفضل يترجم لحصاد أفضل عن ما خرجا به حتى الآن.