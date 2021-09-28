الإصابة تحرم ويلز من جهود بيل



برلين (د ب أ)

خرج جاريث بيل من قائمة منتخب ويلز خلال المرحلة الحاسمة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بسبب ما وصفه المدرب روب بيج بأنه «تمزق مؤثر في الأربطة».

ولم يشارك بيل «32 عاماً» في أي مباراة مع ريال مدريد أو منتخب ويلز منذ تعرضه للإصابة خلال تدريبات النادي الملكي قبل ثلاثة أسابيع. وأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، مؤخراً، أنه لا يعرف موعد عودة بيل للمباريات، لكن كان هناك أمل في لحاقه بمواجهتي منتخب ويلز أمام التشيك وأستونيا.

لكن بيل خرج من قائمة بلاده اليوم الثلاثاء ويتطلع اللاعب الآن للحاق بالجولة التالية من التصفيات في نوفمبر المقبل، من أجل دخول نادي المئة مع ويلز حيث خاض حتى الآن 99 مباراة دولية.

وقال بيج في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: تمزق الأربطة يصنف بين الدرجتين الأولى والرابعة، وهذه الإصابة من الدرجة الرابعة، إنها إصابة مؤثرة في الأربطة.

وأوضح: هذا المعسكر جاء في وقت مبكر للغاية بالنسبة له، لن يشارك فيه، تواصلنا معه وكذلك الجهاز الطبي لنا لمعرفة كيفية تطور الأمور.

وأضاف: في الأساس كان من الممكن أن يمتد الأمر حتى معسكر نوفمبر لكنه لحسن الحظ، فإنه يتعافى بشكل أفضل من المتوقع، نحن على ثقة بأنه سيكون على مايرام في نوفمبر.

وشارك بيل في أول ثلاث مباريات لريال مدريد هذا الموسم كما شارك مع منتخب ويلز في جولة مباريات الشهر الماضي وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال الفوز على ملعب منتخب بيلاروس 3/2، ويخوض منتخب ويلز المواجهة أمام التشيك في براغ من دون بيل، الذي أحرز ثلاثة من أصل خمسة أهداف سجلها الفريق في جميع مبارياته الخمس بالتصفيات كما صنع الهدفين الأخرين.

وأشار بيج: كان لاعباً من طراز فريد في منتخب ويلز على مدار الأعوام، لذا فهي بالتأكيد صدمة له وللمشجعين، لكن إصابته تمنح الفرصة للاعبين آخرين. وتابع: لا يمكننا البكاء على ذلك، جاريث أظهر قيمته في المعسكر الأخير وظهر بمستوى مختلف.

وختم بالقول: سنعتمد على لاعبين آخرين، هناك وفرة في اللاعبين القادرين على شغل المركز الذي يلعب به، لا يوجد الكثير من جاريث بيل في العالم لكن لاعبين آخرين سيحصلون على فرصة.