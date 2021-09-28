مستشفيات برجيل ترعى العين «طبياً» لمدة 3 سنوات





العين (الاتحاد)

وقع نادي العين ومجموعة مستشفيات برجيل الطبية، عقد شراكة يمتد حتى عام 2024، تقدم برجيل بموجبه الخدمات الطبية المختلفة لنادي العين الرياضي الثقافي وشركاته القدم والألعاب الرياضية، بمختلف المراحل السنية، وذلك مواصلة لجهود مجموعة مستشفيات برجيل للخدمات الطبية الرائدة على مستوى الدولة.

وكشفت شركة نادي العين للاستثمار خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد ظهر اليوم في قاعة رئيس مجلس الإدارة باستاد هزاع بن زايد، عن انضمام مجموعة مستشفيات برجيل، إلى شركاء «الزعيم»، بعقد يستمر لمدة ثلاث سنوات، لتنضم برجيل للمؤسسات الوطنية الرائدة التي ترعي نادي العين العريق.

وشهد مراسم التوقيع اللاعبان لابا كودجو ومحمد عباس، نجما الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، ووقع على عقد الشراكة من نادي العين الرياضي الثقافي، راشد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، وعن برجيل عمران الخوري رئيس مجموعة «في بي أس» للرعاية الصحية لقطاع تطوير الأعمال بحضور جون سونيل، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة مستشفيات برجيل، في أبوظبي والعين.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، الجهود الطبية لمستشفيات برجيل في مختلف المجالات على مستوى الدولة، مؤكداً بأن انضمام برجيل رسمياً لأسرة شركاء «الزعيم» يشكل إضافة حقيقية، وقد جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه راشد عبدالله، في المؤتمر الخاص بالإعلان عن الشراكة الجديدة، مؤكداً: نفخر ونعتز دائماً بجميع شركائنا المتميزين، ونتشرف بأن نعلن اليوم عن انضمام واحدة من أكبر المستشفيات على مستوى المنطقة، إلى عائلة شركاء نادي العين، والتي ظلت تقدم خدمات صحية متميزة، عبر فروعها الممتدة على المستويين المحلي والخارجي.

وامتدح ابن ثعلوب، شركاء النادي، مؤكداً أن مجموعة مستشفيات برجيل ظلت تعمل بمبدأ المؤسسات الخاصة الحريصة على دعم الأنشطة الرياضية والثقافية، ولها مساهمات مجتمعية واضحة على الصعيدين المحلي والخارجي من خلال شراكات محفزة ومبادرات خلاقة تتسق مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز الخدمات المجتمعية، الأمر الذي يستحق الإشادة والتقدير.

وأكمل: استراتيجية «الزعيم» واضحة في تعزيز الشراكات مع جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وسعياً للمساهمة في تقديم أفضل التسهيلات والخدمات الاستثنائية لمجتمعنا بمدينة العين ودولتنا الحبيبة على وجه العموم، والشراكة مع برجيل تأتي امتداداً لشراكات النادي مع خط الدفاع الأول وجيشنا الأبيض.

وأضاف: المؤكد أن مجموعة مستشفيات برجيل الرائدة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، ظلت تتميز بتقديم خدمات طبية من فئة السبع نجوم، بهدف توفير أرقى خدمات الرعاية الصحية التخصصية لكافة شرائح المُجتمع مع أفضل المعايير والمُمارسات المعتمدة عالمياً.

واختتم حديثه، قائلاً: يسرنا أن يتزامن الإعلان عن شراكتنا مع مباراة «الديربي» التي لا تفصلنا عنها سوى 24 ساعة، ونود أن نؤكد ثقتنا في نجوم فريقنا الأول على الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية، بفضل الرعاية السامية والدعم السخي من رئاسة النادي، إلى جانب مساندة الأمة العيناوية، التي ظلت تؤكد على مر التاريخ بأنها رقم صعب في مدرجات دورينا، ولا نسى دعم الشركاء.

وأعرب عمران الخوري عن فخره واعتزازه بإبرام اتفاقية التعاون الثنائية مع نادي العين، أحد أقوى الأندية على مستوى كرة القدم الإماراتية والعربية، وصاحب القاعدة الجماهيرية العريضة، موضحاً: ندرك أهمية هذه الشراكة التي تعتبر فرصة مميزة لنا للتعريف بخدماتنا الصحية الشاملة التي تقدمها مجموعتنا لمرضانا بشكل عام، وسيتم تقديمها بشكل خاص للاعبين.

وأضاف: نطمئن جمهور العين بأننا سنحرص عبر كوادرنا الطبية المتخصصة على رعاية الفريق، والتحقق من مستوى لياقتهم البدنية، بما يضمن الأداء المتميز لهم في مبارياتهم، وستمتد هذه الشراكة أيضًا لتشمل أصدقاء وعائلة ومشجعي نادي العين ونتمنى أن نكون قادرين على رعاية الجماهير بنفس مستوى الرعاية والاهتمام الذي سنوفره للاعبي نادي العين.

وبدوره أكد بنجامين ديفيد، مدير الشؤون التجارية بمجموعة «في بي أس» للرعاية الصحية، أن الجماهير هم جزء من النادي ويمثلون الحافز الرئيسي للعمل من خلال دعمهم ومساندتهم للاعبين، ولا يمكن لأي نادي أن يستمر دون جماهيره المخلصين. ولذلك نشعر بالفخر والاعتزاز بأن مزايا هذه الشراكة تشمل الجماهير العيناوية أيضاً. وسيتمكن عشاق النادي من الاستفادة من كافة المزايا.

ورداً على سؤال جول أهم مزايا الشراكة مع العين، قال: "يعتبر اختصاصيو الطب الرياضي في مستشفيات برجيل من بين الأفضل في العالم، ونحن نقدم للأندية الرياضية الخدمات الطبية من خلال طاقمنا الطبي المختص وكذلك نتواجد في موقع الفعاليات الرياضية. كما نحرص على تقديم هذه الخدمات على مر السنين.

وأسهمت هذه التجربة في مساعدتنا لتطوير خدماتنا على نحوٍ ملحوظ، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بتقديم الرعاية المناسبة للرياضيين. وزاد: نرتبط مع العديد من الأندية والمؤسسات الرياضية باتفاقيات شراكة نقدم من خلالها حزمة من الخدمات الصحية الشاملة لها، ويتضمن ذلك تقديم خدمات الرعاية الطبية في موقع الفعالية وصولاً إلى مرحلة إدخال المصاب إلى المستشفى وغيرها من الخدمات الأخرى.

واتفاقية الشراكة مع نادي العين تشمل جميع هذه الخدمات لأنها حزمة شاملة من الخدمات الطبية المخصصة للاعبين. ويجب عليهم ألا يقلقوا بالأمور التي تتعلق بوضعهم الصحي لأننا في مستشفى برجيل نقدم أفضل مستويات الرعاية وأكثرها تقدماً.