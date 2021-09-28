الإصابات تضرب تشيلسي قبل قمة اليوفي في الأبطال





لندن(أ ف ب)

أعلن الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء أن لاعب الوسط الدولي الفرنسي نجولو كانتي الذي تبين إصابته بفيروس كورونا، سيغيب عن مباراة حامل اللقب أمام يوفنتوس الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

أفاد توخيل في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل المباراة المنتظرة: جاءت نتيجة فحص نجولو إيجابية لفيروس كورونا، ويجب أن يوضع في الحجر. لم يتواجد في التمارين اليوم.

وتنص قوانين الحكومة البريطانية على أن مدة الحجر الصحي في حالة إصابة بكورونا هي 10 أيام، ما يعني أن بطل مونديال 2018 لن يتمكن أيضًا من خوض مباراة فريقه على ملعبه أمام ساوثهامبتون في الدوري المحلي السبت. وكان تشيلسي استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على زينيت سان بطرسبورج الروسي 1-صفر، فيما فاز فريق "السيدة العجوز" على مالمو السويدي بثلاثية نظيفة.

ومن دون أن يكشف ما إذا كان كانتي تلقى اللقاح المضاد لكورونا، بدا توخيل حذراً بشأن السؤال الذي تمحور حول تلقي اللاعبين اللقاح. وقال: اللاعبون ناضجون ويتخذون قراراتهم، وعلينا أن نتقبّل ذلك.

وتابع: بإمكاني شخصياً اتخاذ القرار المناسب، ولكن على كل شخص أن يفكر ما إذا كان سيخاطر بذلك أم لا، هو سؤال حساس، اللقاح يبدو أنه حماية حقيقية، وأنا شخصياً تلقيت اللقاح ولكني لست في موقف يسمح لي بمنح توصيات، سيكون ذلك كثيراً بالنسبة لمدرب.

وختم توخيل الذي سيضطر أيضاً للاستغناء عن جهود ريس جيمس ومايسون ماونت والأميركي كريستيان بوليسيك للإصابة: لا نشعر بالغضب من كانتي، أبداً، نحن قلقون كما نشعر تجاه باقي اللاعبين المصابين، ولكن بالتأكيد كنا نفضل أن تكون صفوفنا مكتملة.