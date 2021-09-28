كانافارو يرحل عن جوانجزو مع انهيار الشركة المالكة



شنغهاي (أ ف ب)

أعلن قلب الدفاع الإيطالي السابق فابيو كانافارو، الثلاثاء، أنه ترك مهمة تدريب فريق جوانجزو الصيني، في وقت يواجه فيه النادي خطر انهيار شركة إيفرجراندي التي تملكه.

وكان رحيل الإيطالي عن الفريق الصيني متوقعاً بعد فشله في قيادته الموسم الماضي إلى لقبه التاسع في الدوري السوبر الصيني. لكن المشاكل في مجموعة إيفرجراندي المالكة للنادي، والتي هز انهيارها المحتمل الأسواق المالية العالمية، حسمت على الأرجح مسألة بقائه في منصبه من عدمه وسط حالة عدم اليقين التي يعيشها جوانجزو.

وذكر بيان للنادي في حسابه على موقع ويبو الموازي لتويتر في الصين، أنه بعد مفاوضات ودية، قرر غوانجزو إيفرجراندي إنهاء عقد فابيو كانافارو.

نشكر من القلب فابيو كانافارو على جهوده الكبيرة ومساهمته الإيجابية في النادي، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل!. وكان ابن الـ48 عاماً، الفائز بلقب مونديال 2006 مع المنتخب الإيطالي، عاد في 2017 لخوض مغامرته الثانية كمدرب لغوانجزو الذي سبق أن أشرف عليه أيضاً في موسم 2014-2015.

لكنه فشل في قيادة الفريق إلى أي لقب الموسم الماضي، وبعد فترة وجيزة اتخذ النادي قرار تغيير هيكله الإداري بطريقة جعلت الإيطالي من دون قوة مؤثرة. وتضيف حالة عدم اليقين التي يعيشها النادي الأكثر نجاحاً في تاريخ الدوري السوبر الصيني، المزيد من الاضطرابات في كرة القدم الصينية،وتسلط مزيداً من الضوء على الأوضاع المالية غير المستقرة التي تهز هذه الرياضة في البلاد.

ولطالما أعربت الصين عن رغبتها في أن تصبح دولة كروية كبرى، وأن تستضيف كأس العالم في يوم من الأيام وحتى الفوز باللقب، لكن هذه الأحلام تلقت ضربة قاسية بسبب الوضع المالي للأندية. وفي وقت سابق من العام الحالي، وجد نادي جيانجسو نفسه مضطراً إلى الانسحاب من الدوري، بعد أشهر على تتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وذلك نتيجة مشاكل مالية تعاني منها مجموعة سونينج الداعمة للنادي، والتي تملك أيضاً إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي.

وزادت قيود فيروس كورونا من معاناة الأندية الصينية، التي اضطرت في الموسمين الماضيين على خوض الدوري المحلي في مدينتين فقط، مع تحديد عدد المتفرجين بعدد قليل. كما شنت السلطات حملة على الرواتب المرتفعة التي اجتذبت في السابق العديد من كبار اللاعبين الأجانب، ما دفع البعض منهم إلى الرحيل في نهاية الموسم الماضي، بينهم البرازيليون هالك وأليكس تيكسيرا وباولينيو والإيطاليان جراتسيانو بيلي وستيفان الشعراوي.

ولا يزال بعض النجوم في الدوري السوبر الصيني، مثل البرازيلي أوسكار والبلجيكيين مروان فلايني وموسى ديمبيلي، لكن لم يتم التعاقد مع أي اسم كبير منذ فترة. كما فرضت سلطات كرة القدم على الأندية أنه تتخلى بدءاً من موسم 2021 عن أسماء الشركات الراعية في تسميتها، واعتماد أسماء أكثر "جياداً".

وأصبح جوانجزو إيفرجراندي بالتالي جوانجزو أف سي، على غرار أندية أخرى اضطرت إلى تغيير علامتها التجارية.

ويلف الغموض مصير جوانجزو وقد انتشرت تقارير غير مؤكدة تقول إن هناك مناقشات جارية قد تشهد تولي كيان حكومي وشركة مملوكة للدولة السيطرة عليه.