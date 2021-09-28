«يويفا» يخسر معركته مع مؤسسي «سوبر ليج»!

دبي (الاتحاد)

أُسدل الستار على القضية التي شغلت الساحة الكروية العالمية خلال الصيف الماضي، بانتصار مؤسسي بطولة دوري السوبر الأوروبي، وإيقاف «يويفا» لكل الإجراءات القضائية بحق برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» التخلي عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد مؤسسي بطولة دوري السوبر الأوروبي، حيث أبلغ المحكمة التجارية في مدريد أنه لن يتابع الإجراءات القضائية بحق برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

وقرر «يويفا» أيضاً، مخاطبة الأندية التسعة الأخرى المؤسسة للبطولة، والتي لم تخرج إلى النور، للتأكيد على إلغاء الغرامة المالية التي فرضها عليها في وقت سابق، بسبب دورها في محاولة تأسيس «البطولة الانفصالية».

ويذكر أن قرار «يويفا» بالتخلي عن الدعوى القضائية، جاء بعد الحكم الذي أصدره قاضي محكمة مدريد الاقتصادية الأسبوع الماضي، بإلغاء العقوبات المفروضة على الأندية المؤسسة لمشروع «سوبر ليج» خلال 5 أيام.

وتمسك رؤساء برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بمشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي، بعد انسحاب باقي الشركاء التسعة المؤسسين، وأكدت الأندية الثلاثة أمام المحكمة أن محاولة «يويفا» معاقبتهم تتعارض مع قانون المنافسة الأوروبي.

وشاركت أندية أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان في الإعلان عن مشروع البطولة المثيرة للجدل قبل انسحابها مع تزايد الضغوط.

ووافقت الأندية التسعة في مايو الماضي على دفع مبلغ قدره 15 مليون يورو مع خصم 5% من عائداتها من البطولات التابعة لـ «يويفا» لمدة موسم واحد.