الزمالك يؤكد الاقتراب من تجديد عقد أهم لاعبيه

القاهرة (د ب أ)

كشف الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري عن اقتراب الإدارة من حسم ملف التجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وأضاف المندوه في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم الثلاثاء، أن هناك ثمانية لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجديد.

وأشار إلى أن ملف التجديد لنجوم الفريق يتولاه حسين لبيب رئيس اللجنة وحسين السيد عضو اللجنة وفاروق جعفر المستشار الفني للمجلس. وشدد المندوه على أنه سيتم عرض ما يتوصل إليه الثلاثي بشأن تجديد عقود النجوم لاختيار القرار المناسب.

وأكد المندوه تولي كل عضو باللجنة ملفاً خاصاً به للعمل عليه، مضيفاً أن جميع أعضاء اللجنة يبذلون مجهودات كبيرة في كل الملفات.

وأضاف أن «النية الصادقة لجميع أعضاء اللجنة من أسباب النجاح في الفترة الماضية.» وأوضح أن التوفيق حالف الإدارة الحالية في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الزمالك نجح في حل 50% من القضايا المرفوعة ضد النادي بصورة ودية.