ميسي يظهر أمام سيتي والباراجواي

باريس (أ ف ب)

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تشكيلة منتخب بلاده وصفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعافيه من إصابة في الركبة، ليعود بالتالي للمشاركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 ودوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نشر أسماء تشكلية منتخب «التانجو»، التي تتوجه إلى الباراغواي يوم الخميس في السابع من أكتوبر لمواجهتها الأحد 10 من الشهر ذاته، وشهدت عودة «البرغوث» إلى صفوفها.

وستواجه الأرجنتين البيرو في 14 من الشهر نفسه، وهي تملك حتى الآن 18 نقطة في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدرة مع 24 نقطة من ثماني مباريات.

من جهة أخرى، أعلن نادي باريس سان جيرمان الثلاثاء أن ميسي عاد إلى صفوفه للمشاركة مساء في مواجهة ضيفه مانشستر سيتي ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في المسابقة الأوروبية العريقة.

وكان المهاجم الأرجنتيني أصيب بكدمة قوية في ركبته اليسرى بعد احتكاكه بمدافع ليون الألماني جيروم بواتينج في 19 سبتمبر الماضي (2-1)، فحُرم من المشاركة من مواجهتي متز ومونبيلييه.