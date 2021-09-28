نابولي يتصدر «الكالشيو» بـ «روح مارادونا» و«رؤية كانافارو»

معتز الشامي (دبي)

حقق نابولي أرقاماً مميزة بعدما أنهى الجولة السادسة من الدوري الإيطالي متربعاً على الصدارة بالعلامة الكاملة «18 نقطة» في أفضل بداية للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2017-2018 والذي حقق خلاله الفوز في أول 8 مباريات وأنهى الموسم في الوصافة خلف يوفنتوس بـ 4 نقاط.

يقتنع عشاق نابولي متصدر «الكالشيو» في أول 6 جولات حتى الآن أن أمجاد الماضي ستعود بقوة بعدما تفاءلت الجماهير بإطلاق اسم معشوقها الأول دييجو مارادونا على استاد سان باولو العام الماضي حيث باتت روح الأسطورة الراحل تلهم أنصار «البارتينوبي».

لعب مارادونا في نابولي بين عامي 1984 و1991 وكان سبباً في تتويج الفريق بلقبين للدوري ومنذ رحيله لم يحقق الفريق أي إنجاز ولم يفز بـ «الكالشيو» حتى الآن حيث يحقق حالياً ثاني أفضل افتتاحية للموسم خلال آخر 20 عاماً.

ويؤكد الإيطالي فابيو كانافارو لاعب نابولي السابق أن متصدر الدوري الإيطالي يستطيع الفوز باللقب هذا الموسم وهي الرؤية التي أكد عليها في عام 2018 عندما قال إن الفريق يستطيع التتويج بقليل من الثقة والتدعيمات الفنية وهو ما يتحقق الموسم الحالي.

كانافارو قال في تصريحات لـ «الاتحاد الرياضي» إن لقب الدوري الإيطالي سيكون متاحاً إذا استطاع نابولي تحقيق 3 إلى 4 انتصارات متتالية قادمة حيث توقع أن يسقط ميلان والإنتر مطاردا نابولي على الصدارة مع تراجع يوفنتوس.

ويعتبر فابيو أن تألق نابولي هذا الموسم هو تهديد لعرش كبار الدوري الإيطالي الذين سيطرو على الألقاب في آخر 25 عاماً وهو ما يعكس قيمة العمل التي قامت به إدارة النادي في السنوات الخمس الأخيرة.

كما أشاد ببصمة سباليتي مع الفريق واعتماده فلسفة اللعب الجماعي أرقام نابولي في «الكالشيو» هذا الموسم تعكس تطوراً فنياً كبيراً، حيث يمتلك الفريق عدة أسلحة هجومية ودفاعية ويعتبر هو ثاني أعلى فريق في الدوري من حيث إجمالي الأداء وفق موقع «إنستات» المتخصص في الأرقام الفنية بـ 269 نقطة مقابل 299 نقطة لإنتر ميلان.

نابولي هو صاحب ثاني أعلى هجوم برصيد 16 هدفاً خلف إنتر (16 هدفاً) والثالث في صناعة الفرص ب 47 فرصة مقابل 58 فرصة لإنتر متصدر الأندية الأعلى في صناعة الفرص وميلان 51 فرصة.

ويتصدر نابولي في أرقام التسديد على المرمى (42 تسديدة) كما يتصدر في دقة التمرير ب 90% من عدد التمريرات.

