البطائح يبدأ مشوار «عربي السلة» بـ «الكويت» في الإسكندرية

علي معالي (دبي)

يبدأ فريق البطائح خطوته الخارجية الأولى في تاريخه بلقاء فريق الكويت الكويتي في النسخة 33 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة، التي تنطلق مساء الغد بمدينة الإسكندرية وتستمر حتى التاسع من الشهر المقبل. وتنطلق البطولة بمشاركة 18 فريقاً، والتي يصفها خبراء اللعبة بالاستثنائية، نظراً لوجود هذا الكم الكبير من الأندية التي دفعت باللجنة المنظمة إلى توزيع المباريات على صالتي نادي الاتحاد وبرج العرب، لكي تتمكن من إنهاء البطولة في موعدها.

وبرنامج اليوم الافتتاحي يشتمل على ست مباريات، أربع منها في برج العرب بداية بلقاء الزهراء التونسي واليوناني السوداني في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مصر، يليهما على نفس الصالة اليرموك الكويتي والوكرة القطري الثالثة عصراً، واتحاد الفتح المغربي والبليدة الجزائري الخامسة عصراً، يعقبهما في السابعة مساء الاتحاد السكندري زعيم هذه البطولة برصيد سبعة ألقاب والميناء اليمني، فيما تستضيف صالة الاتحاد مباراتي الكويت بطل الخليج والبطائح ضمن المجموعة الحديدية الرابعة اعتباراً من الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي، يليهما من نفس المجموعة الغرافة القطري والمنامة البحريني.,

يستمر الدور التمهيدي حتى الاثنين القادم، يليه يوم راحة على أن يبدأ دور الثمانية بأربع مباريات تجمع أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول الثانية مع ثاني الأولى، فيما يلتقي أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة وأول الرابعة مع ثاني الثالثة، وذلك على صالة برج العرب التي ستستضيف أيضاً الدور نصف نهائي المقرر الجمعة 8 أكتوبر يليه يوم السبت الدور النهائي وختام البطولة. وتم توزيع الفرق المشاركة على أربع مجموعات في «الأولى» الاتحاد السكندري ومدينة البليدة الجزائري والميناء اليمني واتحاد الفتح المغربي وفي «الثانية» الشارقة الفائز باللقب عام 2011 واليرموك الكويتي واليوناني السوداني والزهراء التونسي والوكرة القطري، وفي المجموعة الثالثة شعب حضرموت اليمني وداد بوفاريك الجزائري والفتح السعودي والأهلي المصري، بينما تضم المجموعة الرابعة كلاً من بيروت اللبناني وصيف النسختين السابقتين والكويت بطل الخليج والغرافة القطري والمنامة البحريني والبطائح في أول مشاركة خارجية.

وعلى صعيد أبطال هذه المسابقة ينفرد الاتحاد «سيد البلد» بالصدارة برصيد سبعة ألقاب، يليه الرياضي اللبناني الغالب الأكبر عن هذه النسخة برصيد خمسة ثم الجزيرة المصري برصيد ثلاثة وحقق اللقب مرتين كل من الحكمة اللبناني والرشيد العراقي وأهلي بنغازي الليبي والنجم الساحلي التونسي ومرة واحدة كل من الجلاء السوري بطل أول نسخة واتحاد البناء الجزائري والاتحاد السوري والملعب التونسي والاتحاد السعودي وزين الأردني والشارقة الإماراتي وهومنتمن اللبناني.

يعتبر إسماعيل أحمد نجم الاتحاد السكندري ملك هذه البطولة، لفوزه بعشرة ألقاب أربعة منها مع الرياضي وثلاثة مع فريقه الحالي وثلاثة مع الجزيرة المصري والحكمة والهومنتمن اللبنانيين.