هذا اللاعب تمناه «السير فيرجسون» مع «الشياطين الحمر» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

فاز السير أليكس فيرجسون بكل البطولات والألقاب مع مانشستر يونايتد، ولكنه كشف النقاب عن أنه كان يتمنى شيئاً واحداً ولم ينجح في الحصول عليه، وهو التعاقد مع النجم الإنجليزي السابق بول جاسكوين.

واعترف فيرجسون بأنه أصابه الحزن الشديد لعدم قدرته على إتمام هذه الصفقة مع هذا اللاعب الذي كانت مسيرته رائعة ولكن نهايته كانت حزينة. القصة بدأت عندما وضع فيرجسون هذا اللاعب هدفاً له وحاول الشياطين الحمر شراءه من نادي نيوكاسل عام 1988، وكتب جاسكوين في سيرته الذاتية إنه وعد فيرجسون بأن أولد ترافورد سيكون وجهته المقبلة، ولكنه لم يف بوعده وانتهى به المطاف بالانضمام إلى نادي توتنهام الواقع شمال لندن، حيث وقع معه عقداً مدته 4 سنوات، وغادر جاسكوين إنجلترا بعد ذلك إلى إيطاليا حيث لعب لنادي لاتسيو.

وقال فيرجسون الذي قاد الشياطين الحمر طوال 27 سنة، إن جاسكوين لو كان وقع لليونايتد، لكان مستقبله أفضل مما كان عليه مع توتنهام. وأضاف قائلاً: أصبت بخيبة أمل شديدة وإحباط لأنني لم أتمكن من إتمام هذه الصفقة.. إنه لاعب رائع وكان من الممكن أن تكون مسيرته أروع، لو انضم إلينا.

وعلق فيرجسون (79سنة) قائلاً: لا أقول إنه لم يمتلك مسيرة ناجحة، وإنما أقصد أن نجاحه مع اليونايتد سيكون أكبر. وتابع فيرجسون قائلاً: كنت في إجازتي الصيفية وأبلغتني إدارة النادي برسالة تفيد أن جاسكوين وقع بالفعل للسبيرز، لأن النادي اللندني اشترى لوالدته منزلاً بمائة وثمانين ألف جنيه إسترليني.وهناك لاعب آخر تردد أن يونايتد كان يأمل في الحصول على توقيعه في عهد فيرجسون عام 2011، وهو الهولندي ويسلي شنايدر لاعب إنترميلان وقتها، ولكن السير الأسكتلندي صائد البطولات مع يونايتد، نفى ذلك تماماً وقال إنه لم يكن ينوي على الإطلاق ضم هذا اللاعب. وعلق قائلاً: لا أدري من أين أتوا بهذا الكلام.