بطلات الجو جيتسو يستعرضن مكاسب بطولة «أم الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

حقّق دوري أم الإمارات للجو جيتسو في نسخته الأولى نجاحاً كبيراً على الأصعدة كافة، سواء على مستوى المشاركة النسائية الواسعة، أو الحضور القوي للأندية والأكاديميات، أو التنظيم الاحترافي الذي يحاكي أهم البطولات العالمية.وكان الاتحاد قد اعتمد النظام الجديد لبطولة أم الإمارات التي انطلقت منذ العام 2017 من ثلاث جولات، لتصبح من خمس جولات اعتباراً من العام الجاري 2021 على ضوء تعليمات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ومقترحات اللجنة الفنية، حيث أثبتت هذه الخطوة مدى كفاءة استراتيجية الاتحاد، ونجاح خططه في تطوير اللعبة، وإفساح المجال أمام بنت الإمارات للتألق على بسط النزال في البطولات المحلية والدولية.

وكان الظهور المشّرف في البطولة لعدد كبير من المواهب الصاعدة أحد أهم المكتسبات للكشف عن العناصر المميزة وإتاحة الفرصة لهن للانضمام إلى المنتخبات الوطنية قبل المشاركة في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نوفمبر المقبل.

وتقول اللاعبة حصة الشامسي (حزام أزرق) من أكاديمية نادي الوحدة والفائزة بالميدالية الذهبية لفئة الكبار وزن 57 كجم: «شعور الفوز لا يوصف خصوصاً في بطولة تحمل اسم القدوة والمثل الأعلى لكل بنات الوطن. أتقدم إلى الاتحاد بالشكر والعرفان لجهوده الكبيرة في تذليل عقبات النجاح أمام المرأة الإماراتية والوصول إلى القمة في رياضة الجو جيتسو».

وفيما يتعلق بأهم أسباب النجاح في بطولة أم الإمارات للجو جيتسو تقول الشامسي: «العامل الأول للفوز يكمن في عشق الجو جيتسو، فنحن نحب هذه الرياضة ونسعى إلى التطور فيها يوماً بعد آخر، ولا يكون ذلك إلا بالمواظبة على التدريبات والمشاركة في البطولات كلما أتيحت الفرصة، مع الحرص على بذل الغالي والنفيس لاعتلاء منصة التتويج. كنا نتدرب ثلاث مرات يومياً مع تطبيق تعليمات الجهاز الفني والاستفادة من الملاحظات والتعلم من الأخطاء ما ساهم في تحضيرنا ودخولنا في المنافسة ونحن في أتم الجاهزية».

بدورها تؤكد شمّا الكلباني حزام أزرق لاعبة أكاديمية «بالمز فريق 777» والتي فازت بذهبية فئة الكبار وزن 63 كجم أن هذه البطولة أفضل بداية لمسيرتها في الجو جيتسو وتقول:" تعودت بنت الإمارات ألا تضع سقفاً لأحلامها في هذه الرياضة بفضل الدعم الاستثنائي الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، واتحاد اللعبة الذي يوفر لها أفضل بيئة تنافسية. وأضافت الكلباني أنها وزميلاتها في الأكاديمية تنشدن الوصول إلى العالمية عبر التألق والمشاركة القوية في بطولتي العالم وأبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

وتحدثت مريم سعيد الظاهري لاعبة نادي العين حزام برتقالي الفائزة بذهبية الشابات وزن 57 كجم عن مشاركتها في دوري أم الإمارات وفرحتها التي لا توصف بتحقيق الانتصار والتفوق على لاعبات صاحبات خبرة كبيرة ومهارة عالية، حيث أكدت أنها تجاوزت عدداً من التحديات والظروف قبل انطلاقة الجولة الأخيرة من بطولة أم الإمارات، ولم تكن استعداداتها مكثفة بالشكل المطلوب لكن التركيز والإصرار على تحقيق الهدف وتنفيذ تعليمات المدربة قادتها على الوصول إلى منصة التتويج.

وأضافت الظاهري أن البوصلة تتجه الآن إلى بطولتي العالم وأبوظبي العالمية وأنها تتطلع إلى أفضل مشاركة ممكنة لرفع علم دولة الإمارات، وأنها ستضع كل تركيزها في الاستعداد الجيد للحدثين اعتباراً من اليوم وحتى موعد انطلاق المنافسات.