هاكومو «البطل الكبير» يصدم اليابانيين بقرار الاعتزال



رضا سليم (دبي)

اهتمت وسائل الإعلام اليابانية بإعلان هاكومو أشهر مصارع في تاريخ رياضة السومو الاعتزال وهو القرار المفاجئ، خاصة أنه يحتل مرتبة «يوكوزونا» والتي تعني «بطل كبير»، كما يتصدر المشهد في الفوز بالبطولات والانتصارات المتتالية في تاريخ اللعبة.

وقرر المصارع الياباني هاكوهو الملقب بـ «البطل الكبير» الحاصل على أكبر عدد من البطولات في تاريخ رياضة السومو «القتال الياباني التقليدي»، إعلان اعتزاله بسبب معاناته من إصابة في الركبة، بحسب ما نشرته وكالة كيودو اليابانية.

وكان الرياضي المنغولي الأصل (36 عاماً) الذي حصل على الجنسية اليابانية عام 2019 يفكر في هذا القرار منذ فترة بعد مشكلات في مرحلة التعافي من إصابة في ركبته اليمنى منعته في الآونة الأخيرة من المشاركة في العديد من البطولات. عاد هاكوهو للظهور في بطولة ناجويا الصيفية وحصل على الكأس بـ15 فوزاً، ولم يخسر مباراة واحدة، لكن هاكوهو اتخذ القرار بعد غيابه عن بطولة الخريف في طوكيو بسبب تفشي فيروس كورونا في أكاديمية التدريب الخاصة به، الأمر الذي منعه من المشاركة. ويحمل هاكوهو عدداً من الأرقام القياسية، منها الفوز بـ 45 بطولة كبرى بعد تجاوز الرقم المسجل باسم تايهو (1940-2013) في عام 2015 الذي كان يتصدر الترتيب برصيد 32 بطولة، كما حقق 1187 فوزاً، وهو ما يعد رقماً قياسياً في تاريخ اللعبة. و

لد هاكوهو في أولان باتور عام 1985، وظهر كمصارع تحت اسم هاكوهو شو في عام 2001، وانضم للفئة الأولى ماكونوتشي في عام 2004، وحصل على لقب يوكوزونا «البطل الكبير» في عام 2007 في عمر 22 عاماً، وهو رابع مصارع غير ياباني يصل لهذه الفئة. كان هاكوهو قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا في يناير الماضي أثناء استعداده للبطولة الكبرى للعام الجديد، وهو ما أثار الذعر في اليابان لاعتباره أبرز نجم في رياضة السومو ورمز للأجيال الجديدة، كما كان أول مصارع من الدرجة الأولى يصاب بالوباء.