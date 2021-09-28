«طموح ثلاثي» في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

تبحث فرق الوحدة وشباب الأهلي والعين عن «الصدارة المنفردة» بنهاية الجولة السادسة لدوري 21 وقبل التوقف المرتقب للدوري الذي يستمر لنحو ثلاثة أسابيع حتى 22 أكتوبر المقبل، بداعي المشاركات الرسمية للمنتخبين الأول والأولمبي في تصفيات كأس العالم 2022، وبطولة غرب آسيا الثانية تحت 23 عاماً المقررة في مدينة الدمام خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة 11 منتخباً.

وتنطلق الجولة السادسة، بإقامة ثلاث مباريات غدا تجمع العروبة والجزيرة، شباب الأهلي والوصل، اتحاد كلباء والظفرة، على أن تستكمل الخميس بإقامة أربع مباريات تجمع بني ياس والنصر، الإمارات وخورفكان، الوحدة والعين، الشارقة وعجمان. وتملك ثلاثة فرق فرصة «الصدارة المنفردة» للدوري بقيادة شباب الأهلي صاحب الـ 13 نقطة حالياً والذي يلعب اليوم في مواجهة ضيفه الوصل «المترنح» برصيد 5 نقاط، في المقابل تحسم مواجهة «الكلاسيكو المرتقبة» غداً بين العين الثالث حالياً برصيد 11 نقطة وضيفه الوحدة المتصدر برصيد 13 نقطة المنافسة بين الفريقين.