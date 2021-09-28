«أبوظبي الرياضي» يبحث تحضيرات سبارتن مع جو دي سينا ​

أبوظبي (الاتحاد)

بحث مجلس أبوظبي الرياضي مع جو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن العالمية خلال زيارته العاصمة أبوظبي تحضيرات تنظيم بطولة العالم للسبارتن التي ستقام خلال الفترة 3-5 ديسمبر القادم، والتي تمثل أول بطولة تقام خارج الولايات المتحدة الأميركية، والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

والتقى عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي جو دي سينا في مقر المجلس، واستعرض معه ومع فريق البطولة مستجدات مراحل العمل التنظيمي لانطلاق الحدث المرتقب الذي سيقام في صحراء ليوا في منطقة الظفرة، والتي ستشهد 3 فئات هي: النخبة، الناشئون، الفرق. كما تم عقد اجتماعات ثنائية للوقوف على جميع التطورات والمستجدات التنظيمية والبرنامج المجتمعي المصاحب للحدث، واصطحب العواني جو دي سينا بجولة تفقدية في صحراء ليوا والاطلاع على موقع تنظيم البطولة وخطط استقبال وإقامة المشاركين في منافساتها.

وقام مجلس أبوظبي الرياضي بتنظيم جولة لمؤسس سبارتن العالمية وفريق عمل البطولة، لزيارة معالم العاصمة مثل متحف اللوفر، وجامع الشيخ زايد الكبير، وواحة الكرامة، وكورنيش أبوظبي، وقصر الحصن التاريخي، وجزيرة ياس. كما أجرى جو دي سينا مقابلة مع عارف حمد العواني عبر قناته الرسمية في البودكاست، وتم تسليط الضوء خلالها على مسيرة مجلس أبوظبي الرياضي ودوره الريادي في قيادة دفة التطوير والنماء في قطاع الرياضة وتنظيم الفعاليات، واستعراض خطط واستراتيجية المجلس في جميع المحاور.

وفي ختام الزيارة قدم العواني هدية تذكارية من مجلس أبوظبي الرياضي للمؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن جو دي سينا الذي بدوره أهدى الأمين العام وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في المجلس درع سبارتن. ومن المؤمل أن تشهد بطولة العالم للسبارتن مشاركة مميزة من النخبة والناشئين والفرق المتأهلين، إضافة إلى المشاركين في السباقات المجتمعية المخصصة لمختلف الأعمار، حيث تعد من أهم وأكبر بطولات التحدي والقدرة للياقة البدنية، وتمثل أيضاً أقوى سباقات العقبات والحواجز في العالم، ما يعد تنظيم الحدث امتداداً ناجحاً لخطط استقطاب الفعاليات العالمية الكبيرة التي ترسخ مكانة أبوظبي كمركز ووجهة عالمية للرياضة والرياضيين.

من جهته، رحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بزيارة جو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن، مبيناً أن أبوظبي حريصة على تقديم نسخة استثنائية مبهرة تقام للمرة الأولى خارج أميركا، وسنحرص على تسخير جميع مقومات النجاح للحدث العالمي المرتقب الذي أعددنا له الخطط التنظيمية لإخراجه بحلة مميزة تواكب السمعة العالمية المرموقة لأبوظبي وريادتها في تنظيم الفعاليات الكبرى.

قال العواني: «فخورون بتنظيم مجموعة مميزة من الفعاليات الرياضية العالمية ضمن أجندتنا الرياضية لهذا الموسم، والتي تدل على تفاعل نخبة رياضيي العالم والمؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية مع ما تقدمه أبوظبي من مبادرات رياضية جاذبة وتنوع مميز في الفعاليات، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤيتها كوجهة متقدمة في خريطة المدن الرياضية العالمية.»

وأضاف: «بحثنا مع جو آخر التطورات والمستجدات وتم خلالها القيام بزيارة ميدانية لصحراء ليوا التي ستحتضن منافسات البطولة العالمية وتحدياتها المثيرة، كما حرص المجلس على تنظيم مجموعة من الفعاليات المجتمعية المصاحبة لتعزيز نمط الحياة الصحية والمثالية، وتمهيداً لانطلاق البطولة وتهيئة المشاركين وعموم فئات المجتمع على الحضور القوي في مشهد الحدث»، معرباً عن سروره بقيمة ومكانة الحدث التاريخي الذي يقام للمرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، مرحباً بجميع المشاركين في العالم والاستمتاع بجمال صحراء ليوا والتضاريس الصحراوية وكرم ضيافة أهل الإمارات وعاداتهم الأصيلة.

من جانبه قال جو دي سينا: «تغمرني سعادة كبيرة بعد ختام الزيارة الرائعة لأبوظبي والتعرف على معالمها الجميلة، مع الاطلاع على تجهيزات وتحضيرات مجلس أبوظبي الرياضي لاستضافة بطولة العالم للسبارتن في ديسمبر القادم، مضيفاً: «ستكون نسخة أبوظبي القادمة الأجمل على الإطلاق في تاريخ بطولات سبارتن.» وتابع:«أتقدم بالشكر والتقدير لمجلس أبوظبي الرياضي وحرصه على تحقيق الشراكة مع سبارتن العالمية، معبراً عن امتنانه الكبير للمجلس ودوره الريادي في مجتمع أبوظبي.»