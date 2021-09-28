محمد بن سليّم يشارك في اجتماع «تنفيذي» اللجان الأولمبية الخليجية

دبي (الاتحاد)

شارك محمد بن سليّم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، في اجتماع المكتب التنفيذي لرؤساء اللجنة الأولمبية بدول مجلس التعاون الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، وهو الاجتماع التحضيري رقم 91 للاجتماع الثالث والثلاثين لرؤساء اللجان الأولمبية بدول الخليج، كما حضر الاجتماع المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة.

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها، متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح (العلا - يناير 2021)، والمضامين التي جاء بها البيان الختامي والإعلان الصادر عنه، ومنها استكمال متطلبات التنافسية العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير آليات العمل المشترك. كما ناقش الاجتماع استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي بدول المجلس للفترة من (2022 - 2028) والمتضمنة العديد من البرامج والمشاريع المشتركة، والتي تعزز العمل الخليجي المشترك.

واستعرض الأعضاء التقرير الذي أعدته اللجنة الأولمبية البحرينية عن هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، والتوصيات الصادرة عن فريق العمل ببحث أوجه التعاون الدولي المشترك في المجال الرياضي، كما اطلع أعضاء المكتب التنفيذي على تقرير عن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة والتي ستقام في دولة الكويت خلال شهر يناير 2022، إضافة إلى مناقشة التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس التعاون عن أعمال اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية.

واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي، وسيتم عرضها على الاجتماع الثالث والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية، والمقرر عقده الخميس المقبل.