برشلونة يكافئ «المنشّط رقم واحد» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي لم تمرعلى وجوده مع برشلونة سوى أشهر قليلة، إلا أن إدارة البارسا ترغب في مكافأته بتقديم عقد جديد له مع زيادة في الراتب وعدد السنوات، وهذا ما كشفت عنه صحيفة الموندو ديبورتيفو الموالية للنادي الكتالوني، عندما قالت إن مسؤولي البارسا نادمون على أنهم لم يوقعوا معه عقداً طويل الأجل مكتفين بعامين فقط، ولهذا فإنهم يريدون تصحيح هذا الوضع بأسرع ما يمكن.

وأضافت الصحيفة أن أسباب عدم توقيع عقد طويل الأجل مع ديباي عند وصوله لبرشلونة، معروفة للجميع بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي، وحالة الحذر التي كانت سائدة عند التوقيع وقتها.. وإذا كان الموقف لم يتغير كثيراً اليوم من ناحية الصعوبات المالية، إلا أنه أخذ بعداً آخر وأصبح من الأهمية بمكان الاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة، إذ إنه بعد رحيل الأسطورة ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، وعدم جاهزية السويدي مارتن برايثويت والأرجنتيني سيرجيو أجويرو والفرنسي عثمان ديمبلي بسبب الإصابات، أصبح ديباي ذا قيمة عالية جداً في الفريق، بل وكان هو «المنشّط» رقم واحد للنادي الكتالوني.

وقدم ديباي أوراق اعتماده كنجم من طراز عالمي وظهر حاسماً 4 مرات (3 أهداف وتمريرة حاسمة) في 7 مباريات مع فريقه الجديد، منها هدفه الأخير في مرمى فريق ليفانتي من ركلة جزاء في الليجا.

جدير بالذكرأن ممفيس ديباي المولود في 13 فبراير 1994 (27سنة) انضم إلى البارسا في الصيف الماضي مجاناً بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق أوليمبيك ليون الفرنسي. وبدأ ديباي مسيرته الاحترافية في نادي أيندهوفن الهولندي في 2011، حتى 2015، ثم اشتراه مانشستريونايتد عام 2015 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، واستمر معه حتى 2017، عندما وقع عقداً مع نادي ليون الفرنسي في نفس العام لمدة 4 سنوات ونصف العام حتى 2021، وانتقل هذا الصيف مجاناً لبرشلونة.