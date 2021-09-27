«دوري أدنوك»: «فارق النقطة» يشعل جولة «إكسبو 2020»

معتصم عبدالله (دبي)

تتركز الأنظار على الجولة السادسة لـ «دوري أدنوك للمحترفين» التي تحمل شعار «إكسبو 2020»، عطفاً على الأهمية الخاصة لمباريات الجولة التي تسبق التوقف الثاني للدوري بنهاية الجولة غداً ليستمر لنحو ثلاثة أسابيع حتى 21 أكتوبر موعد انطلاقة الجولة السابعة، بداعي خوض المنتخب الأول مباراتين على التوالي في الدور الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، أمام ضيفيه إيران والعراق يومي 7 و12 أكتوبر المقبل على ملعب «زعبيل» بنادي الوصل.

ويشعل فارق النقطة، الذي يفصل ما بين الفرق بداية بالعين متصدر الترتيب برصيد 13 نقطة، وصولاً للعروبة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط وانتهاءً بالإمارات متذيل الترتيب من دون رصيد، أجواء الجولة السادسة التي تشهد في الانطلاقة مباريات الجزيرة «الرابع» أمام ضيفه العروبة «قبل الأخير»، والظفرة «الحادي عشر» في مواجهة اتحاد كلباء «الثاني عشر»، فيما يلتقي الوصل «الثامن» وشباب الأهلي «الثالث» في قمة اليوم الأول على ملعب زعبيل.

وتخطف مباراة «الكلاسيكو» بين العين والوحدة الأضواء في ختام الجولة غداً على استاد هزاع بن زايد، حيث يشهد اليوم الأخير بجانب قمة «الزعيم» و«العنابي»، مباريات النصر وبني ياس، عجمان والشارقة، وخورفكان والإمارات.