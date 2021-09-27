الوصل وشباب الأهلي.. «ديربي» التحدي

مراد المصري (دبي)

يلتقي الوصل وشباب الأهلي في واحدة من أعرق مواجهات «الديربي» في تاريخ الكرة الإماراتية، وهما الفريقان اللذان توج كل منهما بلقب الدوري 7 مرات خلال مسيرتهما كثاني أكثر من حقق اللقب.

وسيكون التحدي قوياً هذه المرة، خصوصاً في ظل بحث «الإمبراطور» عن كسر العقدة التي يعاني منها أمام «الفرسان»، حيث تصب الأرقام بالمواجهات الأخيرة لصالح شباب الأهلي، وسط تطلعات لكل منهما بتحقيق الفوز ما بين سعي الوصل للعودة إلى مركز في المواقع المتقدمة على لائحة الترتيب ومصالحة جماهيره بعدما غاب عنه الانتصار في أربع مباريات على التوالي، وشباب الأهلي الساعي للمنافسة على صدارة الترتيب بعد سلسلة من النتائج الإيجابية مع المدرب مهدي علي الذي يبدو أن الفريق لا يعرف الخسارة تحت قيادته.

وتتجه الأنظار في حسم اللقاء على الأسماء الرئيسية في كلا الفريقين بقيادة فابيو ليما من جانب الوصل، وكتيبة شباب الأهلي التي برز فيها مؤخراً الصفقة الجديدة الإيراني مهدي قايدي.

ويتوقع أن يسعى الوصل للقيام ببعض التغييرات التكتيكية من أجل الوصول للتشكيلة المثالية، فيما يبدو شباب الأهلي أكثر اتزاناً في الوقت الحالي رغم بعض علامات الاستفهام خلال مواجهة الوحدة في الجولة الماضية.