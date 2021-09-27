الظفرة واتحاد كلباء.. رائحة الفوز

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

البحث عن أول انتصار في الملعب شعار يرفعه فريقا الظفرة واتحاد كلباء، قبل توقف دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثانية، بأمل الذهاب إلى إعادة ترتيب الأوراق في وضع جيد، خاصة أن «الفارس» خسر 4 مباريات بينما فاز بمباراة واحدة بقرار انضباطي، بينما لم يوفق «النمور» في تحقيق أي فوز حتى الآن واكتفي بـ 3 تعادلات فقط في المسابقة.

ورغم أن ظروف الظفرة ليست جيدة، ليس على صعيد النتائج فقط، بل حتى من ناحية المستوي، إلا أن الفريق يستشعر الخطر مبكراً، كما أن سيف الإقالة يهدد مدرب السوري في حال الخروج بأي نتيجة سلبية في هذه المواجهة التي تشهد عودة مهاجمه النيجيري إيزيكيل بعد تعافيه من الإصابة، وهو ما يمنح الفريق دفعة ويدعم خط الهجوم الذي يقوده ماكيتي ديوب هداف المواجهات التاريخية بين الفريقين بـ4 أهداف.

وبالمقابل فإن اتحاد كلباء، يقدم مستويات جيدة حتى الآن، لكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى الخروج بالعلامة الكاملة في مبارياته الـ5 السابقة، وهذا ما يعمل على تفاديه في هذه المباراة التي تمثل مفترق طرق بحسب وصفها من السري محمد قويض مدرب الظفرة.