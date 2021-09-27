50 جنسية في «جولة إكسبو» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)



أغلق مساء أمس الأول باب الانتقالات الصيفية لتسجيل اللاعبين الأجانب «من خارج الدولة» حسب التعديل المعتمد على «التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2021- 2022»، والذي نص في الفقرة «ج» على «أن تخصص الفترة الممتدة من التاسعة من صباح الاثنين 27 سبتمبر الحالي وحتى الخامسة من مساء الاثنين 4 أكتوبر 2021 لتسجيل اللاعبين داخلياً فقط».

وحددت اللائحة فترة التسجيل الأولى «الميركاتو الصيفي» بداية من 13 يوليو وحتى 4 أكتوبر 2021، على أن تبدأ فترة التسجيل الثانية «الميركاتو الشتوي» في 5 يناير 2022 وتستمر حتى 1 فبراير 2022، مع الأخذ في الاعتبار جواز موافقة أوضاع وانتقالات اللاعبين تسجيل لاعب محترف خارج الفترتين شريطة انتهاء عقده السابق مع ناديه قبل نهاية فترة التسجيل «لاعب حر»، ووجود شاغر لدى النادي الراغب في تسجيل اللاعب، وذلك خلال 21 يوم عمل من انتهاء إحدى فترتي التسجيل.

ووصلت جنسيات أعداد اللاعبين المسجلين في أندية «دوري أدنوك للمحترفين» إلى نحو 50 بخلاف اللاعبين المواطنين، وذلك بالتزامن مع إعلان رابطة المحترفين تسمية الجولة السادسة، جولة «إكسبو 2020»، احتفالاً بترقب انطلاق فعاليات المعرض العالمي في دبي، بداية من الأول من أكتوبر المقبل، وهو الحدث الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بمشاركة قياسية تاريخية من مختلف دول العالم.

وترفع ملاعب الجولة السادسة شعار المعرض العالمي، إلى جانب الفعاليات الاحتفالية المرافقة للحدث، والترويج له عبر منصات رابطة المحترفين الإماراتية، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوزعت الجنسيات الـ 50 للاعبين المقيدين في أندية «دوري أدنوك للمحترفين» على كل الفئات التي تشمل «الأجانب في الفريق الأول، المقيمين في الفريقين الأول وتحت 21، المواليد في الفريقين الأول وتحت 21»، حيث تصدرت البرازيل المشهد بنحو 37 لاعباً، وحل ثانياً لاعبو المغرب بـ 11 لاعباً مقابل 7 لاعبين من الجنسيتين العمانية واليمنية، و6 لاعبين من جنسيات نيجيريا، مصر وصربيا.