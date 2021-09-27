الوداد يطارد الرجاء في الدوري المغربي

الرباط (د ب أ)

واصل الوداد البيضاوي مطاردة منافسه التقليدي الرجاء البيضاوي، وكذلك فريق الدفاع الحسني الجديدي على صدارة ترتيب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، عقب فوزه الشاق بهدف على مضيفه حسنية أغادير في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وارتفع رصيد الوداد (حامل اللقب) إلى 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة في البطولة حتى الآن، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة، متأخراً بفارق هدف خلف الرجاء (المتصدر) المتساوي معه في الرصيد نفسه، فيما يتفوق بفارق هدفين على الدفاع الحسني، صاحب المركز الثالث بتسع نقاط أيضاً.