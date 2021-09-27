كوون يكتب التاريخ في بطولات المحترفين

أستراليا (رويترز)

أصبح كوون سون-وو أول لاعب من كوريا الجنوبية يفوز بلقب في بطولات المحترفين منذ لي هيونج-تايك في 2003 بعد أن تغلب اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً على الأسترالي جيمس دكوورث 7-6 و6-3 في نهائي بطولة أستانة المفتوحة للتنس. وتأخر كوون 6-3 في الشوط الفاصل بالمجموعة الافتتاحية قبل أن ينقذ ثلاث نقاط لخسارة المجموعة في نهائي البطولة التي أقيمت في نور سلطان.

ومضى المصنف 57 عالمياً، الذي كان يخوض أول نهائي في مسيرته، لينتزع اللقب ويضع حداً لانتظار كوريا الجنوبية المستمر منذ 18 عاماً من أجل لقب في بطولات المحترفين منذ تتويج لي في بطولة سيدني الدولية.

وقال كوون الذي فاز على ثلاثة لاعبين مصنفين في طريقه لإحراز اللقب: «الفوز بهذه البطولة سيساعد الكثير من اللاعبين في كوريا الجنوبية، سيعتبرني الشباب مثلاً أعلى وسيؤمنون بقدرتهم على القيام بذلك أيضاً».