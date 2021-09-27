اتحاد الكرة المصري.. قرار «غريب»!

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين شوقي غريب مديراً فنياً للمنتخب الأولمبي مواليد عام 2001. وذكر الاتحاد المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، أن تعيين شوقي غريب مديراً فنياً للمنتخب الأولمبي جاء بناء على توصية البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني بالاتحاد.

وكشف الاتحاد المصري للعبة عن الجهاز المعاون لغريب، والذي سيتكون من معتمد جمال مدرباً عاماً ووائل رياض مدرباً وطارق سليمان مدرباً لحراس المرمى وكمال عبد الواحد معداً بدنياً.

وكان غريب قاد المنتخب الأولمبي للفوز بكأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عاماً، والتي أقيمت في مصر عام 2019، قبل أن يقود الفريق في منافسات أولمبياد طوكيو، حيث خرج الفريق من دور الثمانية بالهزيمة 0-1 أمام منتخب البرازيل، ليوجه له الاتحاد المصري الشكر قبل أن يعود مجدداً لقيادة الفريق.

كما وافق الاتحاد المصري على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديراً فنياً لمنتخب الناشئين مواليد 2006 مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهامهم وقرر الاتحاد المصري تعيين علاء عبد العزيز مديراً للمنتخب الأولمبي المصري وأيمن حافظ مديراً لمنتخب الشباب المصري مواليد 2003 وأيمن زين طبيباً للمنتخب الأولمبي.