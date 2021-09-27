تين كات: ذكرياتي في العين جيدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وصف الهولندي تين كات مدرب الوحدة مباراة فريقه أمام العين بالتحدي، وأبدى تفاؤله عندما أشار إلى ذكرياته الجيدة في المباريات التي خاضها في «دار الزين» عندما كان مدرباً للجزيرة.

وقال: مباراة صعبة تعنينا الفرص وعلينا استغلالها بطريقة إيجابية، ومباراة العين تمثل تحدياً ولديّ ذكريات جيدة معه من ناحية النتائج الإيجابية، ونعمل من أجل الوصول إلى المستوى الذي نرجوه في هذه المباراة، ونأمل الخروج بنتيجة إيجابية، وانضمام فابيو مارتنيز للفريق يشكل إضافة قوية للهجوم خاصة أنه يأتي من دوري البرتغالي القوي، كما أنه لعب للشباب السعودي، وأعتقد أن اللاعب اثبت نفسه مسبقاً وهو جاهز للمباراة.

وأضاف: «كلاسيكو» تستقطب اهتمام الجمهور، وهي مباراة مهمة، مثل مباراتنا مع شباب الأهلي، ربما لا نشهد الأداء والمتعة والإثارة، ومثل هذه المباريات دائماً تعتبر قاسية نوعاً ما على الفريقين، وفيها صعوبة كبيرة من حيث صناعة الفارق والتسجيل.

وتوقع تين كات أن يمضي البرازيلي جواو بيدرو مهاجم العنابي، على خطى سباستيان تيجالي، الذي أمضي فترة طويلة مع الفريق قبل أن ينتقل إلى النصر، وقال: أتوقع الكثير من جواو في الفترة المقبلة، خاصة أن الوضع مختلف بين الوحدة وبني ياس لأنه هنا يوجد ضغط وبني ياس ليس مصنفاً من الفرق الكبرى في الدوري، رائع، لكن في الوحدة حتى التعادل يعتبر نتيجة غير جيدة، وأريد منه أن يسير على خطوات تيجالي مع «العنابي».

من جهته، قال علاء زهير مدافع الوحدة: «الكلاسيكو» صعب، ونأمل أن نقدم ما طلبه المدرب، والتركيز والسيطرة على الملعب مفتاح التفوق في اللقاء، نعد جمهورنا بأن لا ندخر أي جهد في الملعب ونسعده بالفوز.