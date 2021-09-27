جوارديولا يعترف بصعوبة مواجهة باريس!

لندن (د ب أ)

اعترف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بصعوبة المواجهة بين فريقه وباريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن سيتي تغلب على باريس سان جيرمان، المدجج بالنجوم، ذهابا وإيابا في الدور قبل النهائي من نسخة الموسم الماضي، لكن باريس تطور كثيرا منذ ذلك الحين بعدما نجح في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسباني.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل المباراة التي تقام ضمن منافسات المجموعة الأولى: «بهذا القدر من الإمكانيات لا أعرف كيف يمكنني إيقاف هذا الفريق». وأضاف: إنهم جيدون جداً، هذه الكتيبة من المواهب تجعل المواجهة صعبة للغاية، وكان ميسي قد غاب عن آخر مباراتين لفريق باريس سان جيرمان بسبب كدمة لكنه تدرب مع الفريق قبل المباراة.

ولم يعرب جوارديولا عن أي مخاوف من مواجهة فريقه مع النجم الأرجنتيني الكبير، والذي سبق له وأن توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين خلال فترة تدريبه لبرشلونة.

وتابع جوارديولا: ميسي يتحدث عن نفسه، لست مضطرا لوصفه، ما فعله أكثر من مجرد كونه استثنائياً، وأتمنى أن يكون جاهزا للمباراة لأن ذلك سيكون في صالحها. وقضى ميسي أكثر من 20 عاماَ في «كامب نو»، قبل أن يغادر الفريق بسبب أزمات مالية ضربت النادي الكتالوني هذا الصيف، لينضم إلى باريس سان جيرمان.

وقال جوارديولا: كان ذلك مفاجأة للجميع، لكن ما حدث قد حدث، الجميع تقبل ذلك الآن. وأضاف: منذ وقت طويل لم تكن لتتخيل ذلك، لكن هذا ما حدث، في الحياة نفسها أنت لا تعلم ماذا سيحدث، المهم هو أنه سيكون سعيداً في باريس.

وأوضح جوارديولا أن لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان، والذي تعرض لكدمة قوية في مواجهة ساوثهامبتون أوائل الشهر الجاري، لن يكون جاهزا للمشاركة مع الفريق حتى التوقف الدولي المقبل.

