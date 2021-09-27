العنبري: عجمان الفريق الأفضل دفاعياً

علي معالي (الشارقة)

طالب عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة لكرة القدم من لاعبيه التركيز الكامل من البداية للنهاية في مباراة الجولة السادسة ضد عجمان.

أكد العنبري صعوبة البرتقالي قائلاً: فريق هو الأفضل في التنظيم الدفاعي، واديهم انضباط على أعلى مستوى ومستواهم هذا الموسم مختلف كثيراً.

وأضاف: الفوز الذي حققه المنافس على فريق النصر منحهم الثقة وتقديم كرة جميلة من كافة النواحي الهجومية والدفاعية.

وقال: مواجهة مهمة للغاية بعد الفوز الأخير على الجزيرة، ومن الضروري الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، وفترة الراحة التي حصلنا عليها بعد مباراة شباب الأهلي كانت مناسبة ونفس الحال بعد لقاء الجزيرة.

وعن «الريمونتادا» يقول العنبري: العودة للمباراة ليست سهلة ومن الصعب أن تتكرر في كل مرة، وبالتالي نواجه صعوبات كثيرة مثلما حدث في لقاء الوصل ثم الجزيرة، خاصة بعد طرد برنارد في اللقاء الأخير. وتحدث عن تغيير نتائج «الملك» بمشاركة البدلاء.

وقال: مؤشر إيجابي، فالنادي نجح في التعاقد مع عناصر جيدة وقوية وطموحات النادي كثيرة وكبيرة في الوقت نفسه، وهو أمر لابد من توجيه الشكر لهم على هذه التعاقدات، بما يخدم مصلحة الفريق في كل البطولات التي نرغب في المنافسة عليها.