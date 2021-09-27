جوران: غياب برنارد لن يؤثر على الشارقة

رضا سليم (دبي)

أكد الصربي جوران مدرب عجمان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الشارقة في الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين أن فريقه تدرب 3 مرات بعد مباراة بني ياس وحرص على منح اللاعبين راحة لمدة يوم بسبب حالة الإجهاد التي تعرض لها عدد من اللاعبين من المباريات المتتالية.

وقال: «ندرك صعوبة المواجهة مع فريق كبير مثل الشارقة والمباراة في ملعبنا وثقتنا كبيرة في الخروج بنتيجة إيجابية ونحترم المنافس الذي يملك مجموعة جيدة من اللاعبين بصرف النظر عن غياب برنارد ورغم أنه لاعب جيد إلا أنه ليس كل الفريق وغيابه لن يكون مؤثراً».

أضاف: راض عما يقدمه الفريق من مستوى حتى الآن وحصلنا على 8 نقاط من أصل 5 مباريات وكنا نطمح في زيادة غلتنا إلى 10 نقاط وعلينا أن نواصل بنفس المستوى والنتائج لتحقيق أهدافنا.

وقال سعيد سليمان لاعب عجمان: المباراة صعبة أمام الشارقة ونطمح في الفوز بنقاط المباراة على ملعبنا ونحترم المنافس وعلينا التركيز وتقديم مستوى أفضل مما قدمناه أمام بني ياس.











