5 بنود على «طاولة المحترفين» لتعزيز الحضور الجماهيري

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت رابطة المحترفين الاجتماع الأول للمديرين التنفيذيين للأندية المحترفة، للموسم الرياضي 2021/ 2022، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة والمديرين التنفيذيين للأندية المحترفة، وفريق عمل الرابطة، وهو الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري على مدار الموسم، في إطار الاستراتيجية التي تعمل بها الرابطة مع شركاء النجاح.

وافتتح وليد الحوسني الاجتماع بكلمة ترحيبية، شكر فيها القيادة الرشيدة على دعمها الدائم والسخي لأبنائها، وهي التي أولت الرياضة والرياضيين اهتماماً متواصلاً، كما شكر الأندية على التعاون والالتزام لإنجاح مسابقات الرابطة، مؤكداً أن مسابقاتنا المحلية مشروع وطني، يجب علينا إنجاحه، وأن نقود هذا المشروع بإيجابية، مستهدفين توسيع قاعدة الانتشار لهذه المسابقات.

وشدد الحوسني على أهمية تسهيل كل احتياجات الجماهير، لتعزيز الحضور الجماهيري في الملاعب، مشيراً إلى أن الرابطة بدأت بعملية تقييم شاملة لجميع الملاعب، تشمل عملية مسح ميداني للاستادات، وعمل مقارنات معيارية لتحسين تجربة الجماهير، في إطار مشروع يهدف إلى توفير كافة الخدمات، والتسهيلات الخاصة بالجمهور، وزيادة الحضور، وخلق منشآت قادرة على استضافة البطولات الدولية.

بدوره، قدم مالك دوغان، مدير إدارة التسويق والشؤون التجارية برابطة المحترفين، شرحاً تفصيلياً عن مستجدات الشؤون التجارية للرابطة، مستعرضاً استراتيجية التسويق، التي تنصب على عامل جذب الجمهور من كافة شرائح المجتمع، من خلال وضع خطة عمل لاستقطاب الجماهير، عن طريق خلق محفزات، وتوفير عناصر الترفيه، ووضع خطط استراتيجية بالشراكة مع فرق العمل المختصة في الأندية المحترفة، لتحقيق هذا الهدف.

كما ركز الاجتماع، في بنده الثالث، على مشاريع تطوير الأندية، واستعرض ستيوارت لارمان، مدير إدارة تطوير وتراخيص الأندية، التحديثات الخاصة ببرامج بناء القدرات، ويستهدف البرنامج عدة وظائف تشمل: المديرين التنفيذيين، مديري الموارد البشرية، مديري التسويق، ومديري الإعلام والتواصل الاجتماعي بالأندية، مشيراً إلى أن الهدف من هذه البرامج هو الارتقاء بمنظومة العمل، من خلال تطوير الكادر الإداري في الأندية، عبر دورات متخصصة، تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية.

واستعرض معتصم مخيمر، مدير الإدارة المالية لرابطة المحترفين، البيانات المالية المدققة للرابطة، وناقش مع مديري الأندية المحترفة توزيعات الأندية، والإيرادات والمصاريف، وما يتعلق بالشؤون المالية للرابطة.

وفي البند الخامس، ناقش طه عزت، مدير إدارة المسابقات والعمليات الرياضية برابطة المحترفين، الناحية التشغيلية لتعزيز الحضور الجماهيري في الملاعب، من خلال بحث آلية تحسين الخدمات، وتسهيل عملية الدخول والخروج للجماهير، وتوفير كافة متطلبات الجماهير الأساسية، والمنصات الترفيهية، مشدداً على أهمية التنسيق بين رابطة المحترفين والأندية، بخصوص مبادرات الأندية لتشجيع الحضور الجماهيري.

ورحب مديرو الأندية المحترفة بكافة الحلول المطروحة، من خلال تفاعلهم مع بنود الاجتماع، مقدمين مقترحاتهم، لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأندية ورابطة المحترفين، لتذليل كافة الصعوبات والعقبات، والخروج بمنتج فني وتسويقي يحوز رضا الجمهور.

وفي ختام الاجتماع، قدّم وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة، التوصيات التي شملت تشكيل فريق عمل مشترك لتقييم أغلب التحديات، ووضع الحلول والمقترحات، لتعزيز الحضور الجماهيري، وتحسين تجربة يوم المباراة.