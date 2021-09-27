هالاند خارج حسابات دورتموند!

برلين (أ ف ب)

أعلن ماركو روزه مدرب بروسيا دورتموند الألماني اليوم الاثنين أن مهاجمه «العملاق» النروجي إيرلينج براوت هالاند ما زال يعاني من مشكلات عضلية ولن يلتحق بنسبة كبيرة بفريقه المغادر إلى مدينة لشبونة البرتغالية لمواجهة سبورتينج في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وقال المدرب ابن الـ 44 عاماً الذي تسلّم مهامه الفنيّة مطلع الموسم الحالي قادماً من بروسيا مونشنجلادباخ «ما زال هالاند يشعر بألم»، مؤكداً في الوقت ذاته انه من المبكر التكهن بعودة قائد الفريق ماركو رويس الذي يعاني أيضاً من إصابة في ركبته.

وكان هالاند ابن الـ 21 عاماً أصيب في التمارين قبل 3 أيام. ومن دون رويس وهالاند، صاحب 11 هدفاً في 8 مباريات مع بدء موسم 2021-2022، خضع دورتموند أمام فريق مدربه السابق السبت في «بوندسليجا» حيث استفاد مونشنجلادباخ على ملعبه من النقص العددي لمنافسه الذي لعب بعشرة لاعبين بدءاً من الدقيقة 40 بعد طرد لاعبه السوري- الألماني محمود داهود، ليفوز بهدف نظيف، من دون أن يتمكن دورتموند من تشكيل خطورة تذكر على مرمى المضيف.

وأقرّ روزه أنه يحتاج إلى معجزة كي يتمكن النروجي الفارع الطول (1.94 سم) من اللعب الثلاثاء، ولكن من دون أن يتخلى عن بارقة الأمل، وقال «أثق به، ففي حال تناول الطعام ونام واستعاد عافيته بشكل جيد، من الممكن أن تسير الأمور أسرع من المتوقع».

واستهل دورتموند صاحب المركز الرابع في الدوري، حملته القارية بفوز خارج عرينه على بشيكتاش التركي 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً إلى جانب سبورتينج، أياكس أمستردام الهولندي.