«السوربون أبوظبي» تحتفل بإطلاق الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت جامعة السوربون أبوظبي باليوم الدراسي الأول للطلبة الجدد الملتحقين بالدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية والمؤلفين من 19 طالباً وطالبة من 9 جنسيات مختلفة يعملون في قطاعات شتى من جميع أنحاء الشرق الأوسط، فمنهم من يعمل في وزارة الرياضة في السعودية، ومجموعة السيتي لكرة القدم لمنطقة الشرق الأوسط، والمركز الدولي للركبة والمفاصل، ونادي العين، ورابطة المحترفين الإماراتية وغيرها الكثير.

كما قامت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وفينسنت مونيير، مدير العلاقات الدولية فيCIES، باستقبال الطلبة في مقر الجامعة.

وعلّق الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة قائلاً: «عمدنا منذ فترة ليست بالقصيرة على تطوير علاقاتنا مع شركائنا داخل وخارج الدولة في سبيل الوصول إلى التكامل الاجتماعي الرياضي والمعرفي عبر جميع الوسائل المتاحة، وأكدنا على أن بناء جسور المعرفة والتطوير تبنى على أساس دعم شركائنا لتحقيق أهدافهم وإطلاق برامجهم وتنفيذ خططهم، ونجاحهم هو نجاحنا».

أضاف: «نهنئ شركاءنا في جامعة السوربون بأبوظبي على إطلاق برنامجهم الرياضي الجديد الذي ندعمه باتحاد الكرة من جميع الجوانب ليحقق نجاحاً مبهراً وينتج جيلاً شاباً ذا معرفة بالإدارة الرياضية المحترفة بجميع جوانبها، ونحن على ثقة بأن جامعة السوربون لديها من المقومات ما يلزم لتلبية كافة المتطلبات لتحقيق ذلك».

واختتم: «نؤكد على حرصنا الشديد على دعم البرامج التعليمية الرياضية التي تثري إدارة كرة القدم في الدولة وتضيف له جانباً من الاحترافية والبناء السليم للوصول إلى أفضل الممارسات في الإدارة الرياضية المحلية».

كما علقت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي قائلة: «يسعدنا أن نرحب بالدفعة الجديدة من طلبة الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية في الحرم الجامعي وبحضور شركائنا، الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية هو برنامج شامل تم تصميمه بعناية ليجمع بين التعليم النظري والعملي وذلك لإثراء الطلبة بالمهارات والمعرفة اللازمة، نطمح لتخريج متخصصين قادرين على التكيف مع المتطلبات الإقليمية والوطنية في مجال الرياضة ليصبحوا قادة في مجالاتهم». و

قال محمد هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة: «منذ يونيو الماضي ونحن نعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في جامعة السوربون بأبوظبي والمركز الدولي للدراسات الرياضية نحو إطلاق الدبلوم التنفيذي للإدارة الرياضية الذي يدعمه اتحاد كرة القدم والذي يحتوي على 6 محاور رئيسية وهي: التسويق والرعاية، الإدارة، المالية، القانون الرياضي، التواصل، إدارة الفعاليات الرياضية وهذه المحاور تمثل أساس أي منظومة رياضية محترفة متكاملة تسعى للوصول إلى الاستقرار والنجاح الإداري على جميع الأصعدة».

واختتم الأمين العام لاتحاد الكرة: «الدبلوم التنفيذي هو خطوة أولى لسنوات قادمة ستكون حافلة بالإنجازات والتطور للوصول إلى بيئة رياضية مستدامة فيها كوادر وطنية متخصصة بالكثير من الجوانب الدقيقة من الإدارة الرياضية، ونحن لن نتوقف عن تطوير منظومة كرة القدم، بل سندعمها بهذه الكوادر في المستقبل القريب».