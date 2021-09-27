الشعفار: دعم القيادة الرشيدة وراء فوزي بـ «نائب دولي الدراجات»

دبي (الاتحاد)

حظي أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية باستقبال حافل بالورد في مطار دبي الدولي تثميناً للإنجاز الجديد الذي حققه لرياضة الإمارات بفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في انتخابات الجمعية العمومية التي أقيمت في بلجيكا.

حضر الاستقبال خالد المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة للرياضة وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية وعمران الجسمي مدير قسم العلاقات الخارجية بمجلس دبي الرياضي ونورة الجسمي رئيس اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية.

وتوجه الشعفار بالشكر إلى قيادتنا الرشيدة على دعمها له خلال مسيرته الرياضية ما مكنه للوصول إلى منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، مؤكداً أن ما وجده من دعم كبير شكل له دافعاً لخوض انتخابات الاتحاد الآسيوي الذي فاز برئاسته مرتين في 2017 و2021 ثم الانتقال لمرحلة جديدة لخدمة هذه الرياضة من بوابة الاتحاد الدولي، مؤكداً حرصه على مواصلة تشريف رياضة الإمارات من خلال هذه المناصب. وأضاف: «ما قمنا به من عمل كبير لتطوير رياضة الدراجات على الصعيد المحلي ثم على الصعيد القاري، مهد لي الطريق للوصول إلى هذا المنصب الرفيع على مستوى الاتحاد الدولي، وسأحرص على بذل المزيد من الجهد لإبراز كفاءة أبناء الإمارات وقدرتهم على تولي المناصب القيادية في الاتحادات الدولية».

وتابع: من خلال رئاستي للاتحاد الآسيوي ومنصبي الجديد في الاتحاد الدولي سأواصل مسيرة العطاء وخدمة هذه الرياضة وتطويرها في مختلف الجوانب ونجاحي في الفوز بمقعد نائب رئيس الاتحاد الدولي جاء بعد منافسة قوية من بقية المترشحين وتحقق بفضل السمعة الطيبة التي يحظى بها لدى الأسرة الدولية وعالم الدراجات الهوائية بشكل عامّ. وأشار إلى أن الإمارات لعبت دوراً مهماً في الارتقاء بهذه الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وأصبحت تحظى بسمعة عالمية في تنظيم البطولات الكبرى وفي مقدمتها طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في المنطقة.

وأكد خالد المدفع أن وصول الشعفار لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي ليس غريباً عن أبناء الإمارات الذين أثبتوا نجاحهم في جميع المناصب الإدارية العليا في الاتحادات القارية والدولية، والفوز بهذا المنصب إنجاز كبير سيعود بالفائدة على لعبة الدراجات الهوائية في الإمارات والرياضة بشكل عامّ.