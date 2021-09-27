«لفت نظر» من «الانضباط» إلى العين والوحدة!

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، توجيه عقوبة لفت النظر لنادي العين لمخالفته لائحة مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، ووجهت العقوبة ذاتها لنادي الوحدة لتلفظ جمهوره على حكم المباراة.

وقررت اللجنة إيقاف مارسل كايزر مدرب نادي الجزيرة مباراة واحدة، وتغريمه مبلغ وقدره 20 ألف درهم للتلفظ على الحكم، وكذلك إيقاف لويس هينريكو لاعب نادي الوصل مباراة واحدة، وتغريمه مبلغ وقدره 25 ألف درهم للاعتداء على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وذلك في مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين ودوري المحترفين تحت 21 عاماً.

ووجهت لجنة الانضباط عقوبة لفت النظر لناديي سيتي ومسافي لتأخر نزول فريق كل منهما لمدة خمس دقائق قبل بداية الشوط الثاني، وذلك في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة للتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة لبطولة كأس رئيس الدولة.