راشفورد يتعجل «اللعب مع الشياطين»!

لندن (أ ف ب)

يأمل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن يعود إلى تمارين فريقه «الشياطين الحمر» في أقرب وقت ممكن، عقب تعافيه من جراحة خضع لها في كتفه.

ولم تطأ قدما مهاجم منتخب «الأسود الثلاثة» الملاعب في الموسم الجديد بعد خضوعه لجراحة الشهر الماضي.

نشر ابن الـ 23 عاماً رسالة على «تويتر» جاء فيها «اثنين سعيد، قابلت الطبيب الجمعة من أجل استشارة». وتابع: «كل شيء يسير على ما يرام، وسأحصل على الضوء الأخضر للانضمام مجدداً إلى التمارين».

وكان راشفورد لعب معظم فترات الموسم الماضي وهو يعانى من إصابة في كتفه، ليقرر الخضوع لجراحة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2020، حيث وصل إلى النهائي وخسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح 2-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. وخضع المهاجم الدولي لجراحة في 6 أغسطس، ليصرح لاحقاً أن «كل شيء سار على ما يرام».

وغاب راشفورد عن 8 مباريات ليونايتد في جميع المسابقات مع انطلاق الموسم الجديد 2021-2022، علماً أن رجال المدرب النروجي أولي جونار سولشاير سيواجهون فياريال الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وبعدها بثلاثة أيام إيفرتون في الدوري المحلي.

ومُني «الشياطين الحمر» بخسارتين توالياً أمام وست هام 0-1 في الدور الثالث من كأس الرابطة، وأستون فيلا بالنتيجة ذاتها في المرحلة السادسة من «البريميرليج»، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة متساوياً مع تشيلسي، والقطب الثاني للمدينة سيتي مع أفضلية الأهداف للأخيرين، وبفارق نقطة خلف المتصدر ليفربول.

كما غاب راشفورد عن ثلاث مباريات دولية أمام المجر وأندورا وبولندا ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.