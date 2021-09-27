وزير الرياضة المصري رئيساً لاتحاد الألعاب الإلكترونية

القاهرة (د ب أ)

أسفرت نتائج الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الأفريقي للألعاب الإلكترونية عن تولي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي رئاسة الاتحاد واستضافة مصر لمقر الاتحاد.

وجرى الموافقة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد لتتناسب مع طبيعة الرياضة الإلكترونية وتشجيع الدول على إنشاء اتحادات بها ودعم جهودهم بتقديم الاستشارات القانونية والفنية، بعد الحصول على قرار من الجمعية العمومية لكونفدرالية الاتحادات الرياضية الأفريقية بإنشاء الاتحاد بعد طلب من الاتحاد المصري عام 2019.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة المصرية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الاثنين أن الدكتور أشرف صبحي تقدم بالشكر للدول الأفريقية على هذه الثقة مؤكدا أنه سيتم العمل على أن تكون الرياضات الإلكترونية على قائمة أولويات الفاعليات الأفريقية وتنظيم أول بطولة أفريقية تجمع الدول والفرق القوية وتنسيق العلاقات مع الوزارات القارية والمؤسسات الدولية.

وأثنى اللواء أحمد ناصر رئيس كونفدرالية الاتحادات الرياضية الأفريقية «الأوكسا» على ما تم من خطوات لتأسيس الاتحاد الذي يتداخل عمله مع غالبية الرياضات، واختيار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بخبرته الكبيرة في مجال الإدارة الرياضية ومكانته وعلاقاته الدولية من شأنه التأثير القاري والدولي في هذا المجال.