ملتقى دولي يناقش فلسفة كرة القدم وأسلوب اللعب

دبي (الاتحاد)

ينظم مجلس دبي الرياضي، ظهر «الأربعاء»، ملتقى دولي لمنتسبي أندية دبي بعنوان «أهمية تحديد هوية وفلسفة كرة القدم وأسلوب اللعب في صياغة مشروع النادي»، وذلك بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للمحترفين «الليجا».

ويأتي تنظيم ورشة العمل ضمن جهود مجلس دبي الرياضي في تطوير الكوادر الوطنية العاملة في الأندية وشركات كرة القدم، بما في ذلك الأكاديميات وفرق المراحل السنية، والتأكيد على ضرورة توحيد أسلوب اللعب والتكامل بين الفرق، بما يحقق أفضل الأجواء ويسهل من انتقال اللاعبين المتميزين من فرق المراحل السنية إلى فرق أكبر، وصولًا إلى الفريق الأول والمنتخبات الوطنية، بما يساهم في ارتفاع مستوياتهم التنافسية، وينعكس بالإيجاب على نتائج فرقهم في الأندية ضمن أفضل الممارسات المعمول بها في الأندية العالمية المحترفة، وهو الأمر الذي يساهم في الاستثمار الأمثل للموارد والزمن وتأهيل العاملين في إطار منظومة كرة القدم في الأندية.

وستقام الورشة بنظام الحضور الهجين، حيث سيتواجد في مقر المجلس منتسبو أندية دبي من المديرين التنفيذيين والمديرين الرياضيين والفنيين، وأعضاء لجان التعاقدات مع المدربين واللاعبين، ومشرفي الفرق الأولى ومديري الأكاديميات والمديرين الفنيين للأكاديميات.

ويقدم المحاضرات عبر وسائل الاتصال بالفيديو كل من روبرتو أولابي المدير الرياضي لنادي ريال سوسيداد، الذي يملك خبرة تزيد على 20 عاماً عمل فيها كرئيس للأقسام الرياضية في أندية الليجا منها ريال سوسيداد، ودي ألميريا، وكان أحد الشخصيات الرئيسية في تطوير الهيكل الفني لريال سوسيداد التي تمتلك أحد أفضل أنظمة للشباب في إسبانيا والتي تعمل باستمرار على تطوير اللاعبين الشباب للعب في الفريق الأول، ويتناول روبرتو أولابي موضوع فلسفة وأسلوب اللعب وعمليات الاستقطاب بنادي ريال مدريد سوسيداد في مجال كرة القدم.

ويحاضر أيضاً كارلوس كاسال منسق برامج الليجا لكرة القدم، الذي يعد كبير اختصاصي تطوير المشاريع الرياضية في «الليجا» والذي أمضى حياته المهنية في الأكاديميات وتطوير الناشئين بالصين، كما أنه ساعد العديد من الاتحادات في إنشاء برامجها الخاصة، ويعمل ضمن مشروع «الليجا» لتطوير الأندية ومساعدتها في اتخاذ القرارات التنظيمية والاستراتيجية.

وسيقدم كارلوس شرحاً لمفهوم فلسفة النادي في كرة القدم وأسلوب اللعب، وأهمية دمج اللاعبين والمدربين في هذه الفلسفة وأسلوب اللعب، كما سيقدم نماذج لفلسفة كرة القدم وأسلوب اللعب ضمن أندية الدوري الإسباني.

