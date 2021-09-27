نجاح كبير لسباق الهجن في ميدان زايد بالأردن

عمان (وام)

شهد ميدان الشيخ زايد بمنطقة الديسة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة سباق الهجن الرابع هذا الموسم بمشاركة أكثر من 500 مطية، وذلك بدعم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن. وتواصلت السباقات التي أقيمت تحت إشراف لجنة الهجن الأردنية على مدار يومين، وشهدت 20 شوطاً لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول بمشاركة كبيرة لملاك ومربي الهجن بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يعزز من أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين وينعكس على تحسين أوضاع ملاك الهجن بالأردن، ورفع المستوى التدريبي وتحقيق نتائج أفضل، مقارنة مع ما تم تحقيقه من قبل.

وثمن ملاك الهجن في المملكة الأردنية الشقيقة النجاح اللافت للسباق والدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال النهوض برياضة الهجن من خلال الدعم المتواصل طوال السنوات الماضية، والذي يهدف لتحقيق النتائج المتميزة للملاك، كما رفع الملاك شكرهم وتقديرهم لاتحاد سباقات الهجن على اهتمامهم ورعايتهم لرياضة الهجن الأردنية من خلال إمداد الملاك بأقوى الزمول الخاصة بالإنتاج.

وأقيمت الجمعة الماضي عشرة أشواط لفئات الحول والزمول والإيذاع والثنايا أبكار وجعدان، وشهد يوم السبت تنظيم 10 أشواط للحقايق والفطامين، وجاءت نتائج منافسات اليوم الأول لفئات الإيذاع والثنايا والحول والزمول لتعلن عن فوز «عقاب» لصخر عواد عبدالله الزوايدة بالشوط الأول، و«مراسم» لعلي ذيب حمد المزنة بالشوط الثاني، و«غند» لمتعب عواد ناصر الزوايدة بالشوط الثالث، وفي الشوط الرابع فاز «أدهمان» لعطالله سالم البلوي، وفي الخامس فاز «مخوف» لسالم عودة التويجري، وفي السادس فاز «شواهين» لعلي محمد بخيت المسامره، وفي الشوط السابع فاز «الذيب» لمضعان علي سعد الزوايدة، وفي الثامن فاز «البرق» لسالم عودة التويجري، وفي الشوط التاسع فاز «النايفة» لمقبول فريج الزلابية، وفي الشوط العاشر فاز «تكريم» لسليم علي الزلابية.

وبالنسبة لنتائج اليوم الثاني للفطامين والحقايق فقد فاز في الشوط الأول «أدهم» لعاطف عواد ناصر الزوايدة، وفي الثاني «رها» لأحمد عبيد محمد الزوايدة، وفي الثالث «بتار» لأحمد عبيد محمد القعير، وفي الرابع «قمرية» لمثنى عيد عطيوي، وفي الخامس «نوماس» لمحمد عيد الزوايدة، وفي السادس «السعيدة» لأحمد عبيد محمد الزوايدة، وفي السابع «مزعل» لجليل نايف جليل الزوايدة، وفي الثامن «ضبية» لمحمود محمد بيت المسامرة، وفي التاسع «عز الجيش» لبندر عيد علي بن نصار، وفي الشوط العاشر «مزن» لعلي صباح الزوايدة.