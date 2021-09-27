تانكي مفاجأة «النسور» لمواجهة «الصقور»

فيصل النقبي (خورفكان)

رغم وصوله قبل يومين، أبدى البرازيلي دوجلاس تانكي لاعب خورفكان جاهزيته البدنية للمشاركة في لقاء فريقه القادم أمام الإمارات، ورغم أنه دخل التدريب اعتباراً من يوم الأحد، إلا أن حماسه للمشاركة جاء كبيراً.

وكان اللاعب الذي يلعب بالدوري البرتغالي يحتفظ بلياقته كاملة، حيث لم يتوقف عن التدريب حتى وصوله للإمارات، مما جعل مواطنه مدرب الفريق كايو زاناردي يفكر جدياً في الدفع به منذ البداية بمركز المهاجم الصريح.

ورغم عدم انسجامه الكبير مع عناصر الفريق، يبدو بأن تانكي سيحجز مكاناً في قائمة الفريق الموسعة للقاء، وربما يتم الدفع به منذ البداية أو سيكون على مقاعد البدلاء ليكون ورقة رابحة للفريق في مواجهته الحاسمة.

ويتطلع تانكي لترك انطباع جيد في ظهوره الأول في الملاعب العربية مع خورفكان، وأكد في تصريحات بمناسبة توقيع عقده بأنه قادم لدوري قوي سمع عنه الكثير، ويريد أن يترك بصمة إيجابية في جميع المباريات.

يذكر أن تانكي لعب بالدوري البرتغالي وسجل بالموسم الماضي 9 أهداف للفريق ويمتاز بالتسديدات القوية داخل وخارج منطقة الجزاء، ويحل بديلاً للمهاجم الإسباني لويس فرنانديز الذي تم الاستغناء عنه مؤخراً.