تغييرات «عنابية» في تشكيلة «الكلاسيكو»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

ترحيب كبير وجده البرتغالي فابيو مارتنيز جناح الوحدة الجديد، في أول حصة تدريبية يخوضها مع الفريق الأول استعداداً لظهوره الأول، في «كلاسيكو» العين والوحدة الذي يستضيفه الأول «الأربعاء» على استاد هزاع بن زايد، في ختام الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأدى الوحدة تدريبه الرئيس للمواجهة أمس، حيث ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات على طريقة اللعب التي يعتمد عليها في اللقاء والعناصر التي تنفذها، وستشهد التشكيلة الأساسية خروج 3 لاعبين، فارس جمعة الموقوف ومحمد برغش المصاب، ولي ميونج الذي خرج من قائمة الفريق المحلية، ليحل مكانه الوافد الجديد مارتنيز الذي يعول عليه كثيراً في رفع الكفاءة الهجومية التي كان أداؤها ضعيفاً في الجولات الأربع الماضية، رغم كثافة النجوم في خط المقدمة، وينتظر أن يكون هناك أكثر من اسم يشارك في المباراة للمرة الأولى.

وقال عبد السلام جمعة مشرف فريق الوحدة: إن «العنابي» في حالة بدنية ونفسية وفنية جيدة، والجميع يترقب هذه المباراة ذات الطابع الخاص، ونأمل أن يوفق الفريقان خلالها من تقديم متعة كروية، وأن تكون نهايتها سعيدة للوحدة، الأمور متكافئة بين الطرفين، وكل منهما يسعى للخروج بالعلامة الكاملة، من جانبنا نحترم المنافس والقدرات المتوفرة فيه، وفي الوقت نفسه نثق في فريقنا وفي قدرته على تقديم المطلوب في هذه المواجهة.

واعتبر عبد السلام جمعة أن صفقة فابيو مارتنيز إضافة كبيرة للفريق، متمنياً التوفيق للاعب في مشواره مع الوحدة، وأن يقدم الإضافة المطلوبة، مبيناً أن اللاعب جاهز بدنياً وفنياً، لكن مشاركته في المباراة قرار يتخذه المدرب.

وعن كواليس الاستعداد لـ«الكلاسيكو» قال: التدريبات بطريقة عادية ولا يوجد أي ضغوط على الفريق، وأي لاعب في الفريق يعرف أهمية هذه المباراة، وبجانب أنها تجمع فريقين كبيرين، فإنها تأتي بعد سلسلة من التعادلات، ويهمنا كثيراً أن تكون نقطة تحول في مشوار الفريق بالدوري باستعادة نغمة الانتصارات، قبل الدخول في التوقف الثاني للمسابقة.

وأوضح عبد السلام جمعة أنه باستثناء فارس جمعة ومحمد برغش، فإن جميع اللاعبين رهن إشارة الجهاز الفني الذي سيختار التشكيلة الأفضل لخوض اللقاء، الذي نتوقعه قوياً ومثيراً للقيمة الفنية العالية للفريقين.

