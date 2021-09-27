عمومية السباحة تعتمد النظام الأساسي 6 أكتوبر

دبي (الاتحاد)

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة اجتماعاً لمناقشة اعتماد النظام الأساسي وإجراء الانتخابات، وذلك بطلب من اللجنة الأولمبية الوطنية، من أجل تعديل أوضاع الاتحادات بما يتوافق مع دليل الحوكمة، إضافة إلى بحث إجراء الانتخابات المؤجلة وتسريع الإجراءات بما يتماشى مع شروط الاتحاد الدولي عقب إجراء تعديلات من قبل الجمعية العمومية للاتحاد.

حضر الاجتماع من جانب مجلس إدارة اتحاد السباحة سلطان السماحي، رئيس الاتحاد ونائبه جمعة البلوشي، إضافة إلى المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد سعيد بن درويش، وأحمد العبدولي ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة، والمستشار القانوني للجنة الأولمبية الوطنية الدكتور محمد فضل الله، وممثلو عشرة أندية.

وشكر السماحي اللجنة الأولمبية على دعمها ووقوفها بجانب الاتحادات الرياضية من أجل تعديل أوضاعها، حرصاً على رياضة الإمارات، والبحث عن مستقبل أفضل، مشيراً إلى أنه حرص خلال السنوات الأربع الماضية على العمل مع أعضاء مجلس الإدارة للوصول بالاتحاد إلى آلية عمل تتماشي مع كافة المؤسسات الرياضية المحلية والعالمية.

ثم بدأ المستشار القانوني باللجنة الأولمبية الوطنية بمراجعة لائحة النظام الأساسي الذي أرسله اتحاد السباحة بعد اعتماد أعضاء الجمعية العمومية، وتم مناقشة عدد من البنود التي كان عليها ملاحظات، على أن يقوم اتحاد السباحة بإرسال اللائحة بعد إجراء التعديلات إلى اللجنة الأولمبية والأندية أعضاء الجمعية العمومية، قبل مراجعتها مرة أخيرة واعتمادها في اجتماع 6 أكتوبر المقبل الملحق بجمعية عمومية غير عادية لاعتماد اللائحة.

