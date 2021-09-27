مليحة يجمع أولياء الأمور واللاعبين في مبادرة «بكم نتقدم»

الشارقة (الاتحاد)

أطلق نادي مليحة مبادرة «بكم نتقدم» التي خصصها النادي لأولياء الأمور لمتابعة تدريبات أبنائهم في كل الألعاب النادي، بهدف مد جسور التواصل مع أولياء أمور اللاعبين لمتابعة الحصص التدريبية لأبنائهم وتعزيز النواحي الرياضية والتربوية، مما ينعكس إيجاباً على تفوق اللاعبين رياضياً ودراسياً، وكذلك التزامهم السلوكي.

حضر اللقاء مصبح بطي القايدي نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، ومصبح سيف عوض الكتبي مدير بلدية منطقة مليحة، ومحمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله بالعجيد الكتبي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية، وناصر المحرزي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي وعدد من أولياء أمور اللاعبين.

وتجول أولياء أمور اللاعبين داخل قاعة المؤتمرات وقاعة اللياقة البدنية وصالة الألعاب الرياضية ومتابعة الفريق الأول لكرة قدم الصالات، كما شاهد أولياء الأمور تدريبات أبنائهم والتقوا بالأجهزة الفنية والتدريبية، وتناولوا جوانب الحديث حول مستويات أبنائهم في التدريب، ثم زيارة العيادة الطبية والمسبح وفريق الدراجات والألعاب الجماعية؛ السلة والطائرة واليد، ثم فريق كرة القدم العشبي 14 سنة و16 سنة وفريق ألعاب القوى.

وقام رئيس مجلس الإدارة وكبار الشخصيات بتكريم أولياء أمور اللاعبين الحضور والثناء على تواجدهم لمتابعتهم، والتأكيد على أن النادي يفتح أبوابه لأولياء الأمور والأسر لمتابعة الحصص التدريبية للاعبين.

وأكد محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل بين أولياء الأمور وربطهم الدائم مع النادي، انطلاقاً من قناعة النادي بأهمية دور الوالدين وما يقدمانه من دعم لابنهما الرياضي ليكون متميزاً بارزاً في فريقه خلال ممارسة الرياضة، واللقاء يجسد حرص أولياء الأمور على متابعة تدريبات أبنائهم في النادي، وأطلقت اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية هذه المبادرة التي تتضمن كوكبة من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تستهدف لاعبي الفرق الرياضية من كافة الأعمار السنية.