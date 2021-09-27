«إكسبو 2020 للجري».. سباق متعدد الجنسيات

دبي (الاتحاد)

يستعد محبو رياضة الجري لخوض تجربة فريدة من نوعها للجري حول الأجنحة المشاركة في «إكسبو 2020» والاستمتاع بمشاهدة المباني الخاصة بالحدث المصممة وفق أحدث تقنيات الهندسة المعمارية التي تحاكي المستقبل، وذلك من خلال المشاركة في «سباق إكسبو 2020 للجري» الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي 19 نوفمبر 2021.

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق للمقيمين والزوار من جميع الأعمار والجنسيات للأفراد والعائلات، ويمكن للمشاركين الاختيار بين ثلاث مسافات: 3 كيلومترات و5 كيلومترات و10 كيلومترات، ويمكن التسجيل عبر موقع بريميير أونلاين ويستمر التسجيل حتى يوم 11 نوفمبر أو مع اكتمال العدد المسموح به للمشاركة. وتتاح المشاركة في الثلاثة سباقات ضمن فئات عمرية مختلفة، حيث تتاح المشاركة في سباق 3 كيلومترات ضمن أربع فئات عمرية هي: من 1 إلى 8 سنوات، و9-12 سنة، 13-18 سنة و19 سنة فما فوق، فيما تنقسم فئات سباق 5 كم إلى 8 فئات هي: 13عاماً فما دون، و13-15، و16-18، و19-29، و30-39، و40-49، و50-59، و60 فما فوق، ويتضمن سباق 10 كيلومترات 6 فئات هي: تحت 19عاماً، و19 - 29، و30 - 39، و40 - 49، و50 - 59، و60 فما فوق.

وسيتم تنظيم فعاليات أسبوعية للعائلات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للتدريب على الجري يوم السبت من كل أسبوع داخل مقر إكسبو خلال الفترة من 9 إلى 30 أكتوبر، لتدريب المشاركين على الجري بالمجان قبل انطلاق الحدث، وستكون متاحة للجميع من مختلف الأعمار والجنسيات وتمتد لمسافة 1.3 كيلومتر، كما ستنظم أكاديمية ايه آي إس الرياضية سلسلة من الدورات التدريبية الصباحة والمسائية المجانية التي يقدمها مدربون محترفون وذوو الخبرة في المسافات المتوسطة والطويلة والتي ستحمل اسم «نادي إكسبو دبي للجري» وستكون المشاركة مفتوحة للجميع من مختلف المستويات البدنية في إكسبو بارك خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر، و10 إلى 13 أكتوبر، و17 إلى 20 أكتوبر، ومن 24 إلى 27 أكتوبر.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن قائمة الفعاليات الدولية التي سيتم تنظيمها في مقر إكسبو، حيث ستعقد الدورة الـ 16 من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي»، وحفل جوائز كرة القدم العالمية (دبي جلوب سوكر) خلال فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، كما يقام حفل تكريم الفائزين بفئات الدورة 11 من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» يوم 9 يناير 2022، والتي ستشهد تكريم أبطال إماراتيين وعرب من الفائزين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020. كما ستقام عدداً من الفعاليات الدولية في «إكسبو 2020» من بينها بطولة العالم للشطرنج التي تقام خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2021، كما تقام أيضاً بطولة حمدان بن راشد الدولية لأساتذة الشطرنج في التوقيت نفسه والمكان مع بطولة العالم، بالإضافة إلى 30 فعالية رياضية متنوعة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.