«جارف» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

أبوظبي (الاتحاد)

حققت المحطة الهولندية التاسعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مكتسبات مهمة لمسيرة الكأس الغالية بمضمار دوندخت العشبي في لاهاي بمملكة هولندا، ضمن أجندة النسخة الثامنة والعشرين، ونجح الجواد جارف المنحدر من نسل (داحس وكيس دي غزال بنت دورمان) الذي يعود للمالك هايف بن محمد القحطاني في الظفر بلقب الكأس الغالية، وحسم القمة الهولندية التي شهدت مشاركة 14 خيلاً تمثل نخبة الخيول العربية في هولندا وأوروبا.

أقيم السباق لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق ضمن الفئة الثالثة، وتصدر مجموعة الخيول في بداية ومنتصف السباق الفرس «لمت شمل» (إيه إف البحر وفالوتا خان) للمالك وليد بن زايد وتحت إشراف المدرب جون دو ميول وقيادة أوليفييه دوندينييه، واستمرت بالتقدم حتى منعطف النهاية، لينجح جارف بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة الفارس وليام مونجيل في خطف الصدارة، وواصل التقدم وتوسيع الفارق مع منافسيه، وانفرد بالمقدمة بانطلاقته المميزة وأدائه القوي الذي قاده لحسم لقب السباق بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني بيكاسو تي، فيما حل بالمرتبة الثالثة أيمن، كما نجح البطل في قطع مسافة السباق بزمن 2:22:40 دقيقة.

وحظيت الكأس الغالية بإشادات هولندية وأصداء واسعة، بما يواكب مكانة الدولة والحدث الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل اهتمام وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيل بكافة دول العالم، انطلاقاً من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

شهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات الكأس الغالية، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب محمد العويس وعلي الشحي من سفارة الدولة في مملكة هولندا، وتسلمت المدربة إليزابيث بيرنارد والفارس وليام مونجيل كأس المحطة التاسعة.

من جانبه، أكد فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن نجاحات سباقاتنا العالمية ما هي إلا ثمرة للدعم السخي المقدم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مبيناً أن توجيهات واهتمام سموه نلمس ثماره في كل محطة من محطات الحدث الغالي، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاحات والأصداء الهولندية الواسعة التي حُظيت بها المحطة التاسعة، مبيناً أن جميع الملاك والمربين في أوروبا حريصون على تسجيل حضورهم ومشاركتهم القوية في الحدث المرموق، بما يؤكد على مكانته وقيمته التاريخية والعالمية في مسيرة سباقات الخيل العربي، موضحاً أن سلسلة السباقات ومسيرتها الريادية الممتدة على مدار 28 نسخة تمثل دعماً كبيراً ومهماً للملاك والمربين وتساهم بقوة في تربية ورعاية الخيل العربي ورفع معدلات الإنتاج، ما يترجم هدفها ورسالتها العالمية.