«الليجا» تستثمر «الجائحة» لاستقبال الجماهير بملاعب أفضل

مدريد (الاتحاد)

خضعت العديد من ملاعب الكرة الإسبانية «الليجا» لأعمال تجديد خلال العام الماضي في محاولة لتقديم تجربة أفضل للمشجعين عندما تم السماح للجمهور أخيراً بالعودة إلى الملاعب، سواءً من خلال المبادرات الخاصة للأندية أو الحاجة لملائمة الملاعب مع اللوائح الجديدة، حيث قامت الأندية باستثمارات كبيرة لضمان تجهيز مرافقها بأحدث التقنيات وما يمكنه أن توفر مزيداً من الراحة وسهولة الوصول للمشجعين واللاعبين على حد سواء.

نظرت العديد من الأندية إلى جائحة فيروس كوفيد-19، الذي منع الجمهور من حضور المباريات في ملاعب المسابقة لأكثر من عام، على أنه فرصة ذهبية لبناء المستقبل وتجديد منشآتها لتقديم وسائل راحة وخدمات أفضل، وفيما يلي نستعرض بعض من أبرز مشاريع التجديد التي تم تنفيذها خلال العام الماضي.

أوساسونا - ملعب «إل سادار»



بدأت أعمال البناء لتجديد ملعب «إل سادار» في نهاية موسم 2019-2020، فبعد التشاور مع أعضاء النادي حول هذه التجديدات منح النادي الواقع في منطقة نافارا الضوء الأخضر لتنفيذ المشروع باستثمار يتراوح بين 16 إلى 19 مليون يورو، واشتملت الأعمال على توسيع سعة الملعب إلى 23,500 متفرج الحالية بالإضافة إلى تقديم المزيد من وسائل الراحة للمشجعين.

ومن الإضافات الرئيسية أيضاً السقف المنفرد الجديد الذي يحيط بالملعب بأكمله، كما قام أوساسونا بتوسيع مساحته التجارية، وبالتالي، فإن استغلال هذه المساحات سيكون بمثابة فائدة إضافية للنادي، كما تم تجديد المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام وغرف ملابس الحكام وغرفة الصحافة والمنطقة الرئاسية، كما تم بناء مكاتب جديدة للتسويق والاتصالات، بالإضافة إلى غرفة اجتماعات متعددة الأغراض.

ليفانتي – ملعب سيوتات دي فالنسيا



ملعب نادي ليفانتي هو أحد الملاعب التي شهدت إصلاحاً شاملاً، مع بدء أعمال البناء في عام 2019، والتي أدخلت تغييرات كبيرة لم تبدأ بالظهور قبل يوليو 2020، ثم إجراء تجديد شامل للملعب كي يستمتع به عشاق فريق «الضفادع» الآن.

على الرغم من انتهاء العمل في المشروع في نوفمبر 2020، لكن الجماهير لم تعد إلى الملاعب سوى هذا الموسم، ليتمكن المشجعون من الاستمتاع بالمرافق التي تم تجديدها حديثاً، وأصبح الملعب له سقف جديد كلياً، وقد تم تحسين الإضاءة وتركيب كاميرا معلقة، وتم تجهيز الاستاد أيضاً بنظام PA جديد ولوحتي تسجيل جديدتين مع الفيديو، وتم تحسين الصوتيات لإيجاد صوت أكثر حيوية للجماهير.

ريال بيتيس – ملعب بينيتو فيامارينيتميز ريال بيتيس بملعبه متعدد التوصيلات بفضل نظام الـ 5 جي المبتكر، حيث قدم قسم تكنولوجيا المعلومات في النادي الواقع في إشبيلية هذه التكنولوجيا لتقديم تجارب أفضل لمشجعيه مع تعزيز إيراداته في نفس الوقت.

يجعل هذا النظام المبتكر من بينيتو فيامارين أحد الملاعب الأولى في إسبانيا مع القدرة على نشر غطاء 5 جي متعدد المشغلين، مع كل المزايا المترتبة على ذلك، سيكون إنشاء نماذج أعمال جديدة أسهل بكثير مع خطة استراتيجية طموحة تجمع بين الاتصال الرقمي وتجربة أكثر ثراءً للمشجعين.



ريال مدريد – ملعب سانتياغو برنابيو

هذا من أكبر المشاريع من حيث الحجم والاستثمار، يريد ريال مدريد تحويل ملعب إلى معيار على الصعيد الدولي، ويعمل نادي العاصمة على إنشاء مكان يتمتع بمستويات مثالية من الراحة والأمان مجهز بأحدث التقنيات، ويتميز سانتياجو برنابيو الجديد بسقف وواجهات الملعب، يستغرق فتح السقف القابل للطي والمجهز بأحدث التقنيات 15 دقيقة فقط.

ستتمتع لوحة النتائج مع الفيديو برؤية 360 درجة، وستكون هناك منطقة تجارية جديدة وفندق ومنطقة كبار الشخصيات، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة والتحسينات على الغرف الزجاجية لكبار الشخصيات، وعلى الرغم من عدم الانتهاء من أعمال التجديد لهذا الموسم، يمكن للجماهير أن تبدأ بالفعل بالاستمتاع ببعض التحسينات التي تم إجراؤها على الملعب.

بونفيرداينا – ملعب «إل تورالين»



كانت الفكرة التي تدور في خلد بونفيرداينا أن يكون لدى ملعبه القدرة على توفير تجربة عالمية لكل من المشجعين واللاعبين، وتم تجديد غرف تبديل الملابس المخصصة للفريق نفسه والفرق الزائرة بشكل كامل، مما جعلها أكثر راحة وسهولة وعملية بشكل أفضل.

بالإضافة إلى أن غرف الملابس المخصصة للفريق أكثر اتساعاً، فهي تضم الآن منطقة للعلاج الطبيعي وصالة ألعاب رياضية وجاكوزي ومنطقة استشفاء مع حمامات سباحة ساخنة وباردة، من بين ميزات أخرى.

من ناحية أخرى، يمكن للجماهير الآن الاستفادة من التجديدات في ملعب «إل تورالين» بعد العمل المكثف الذي تم إجراؤه لإنشاء مساحات مفتوحة للجماهير للاستمتاع بعدد من التجارب المختلفة، مثل دخول اللاعبين إلى الملعب أو التجديد، والمساحات المخصصة لكبار الشخصيات ومنطقة ضيافة الشركات.

ويسكا – ملعب «إل ألكوراز»



شهد ملعب ويسكا تغييراً لمظهره من خلال القيام بالعديد من مشاريع التجديد على مدار السنوات الأخيرة لتحسين مرافقه، وتشمل أبرز هذه التجديدات إضافة حوالي 9,100 مقعد للجماهير، والزوايا المغلقة، والمساحات الجديدة وأسقف المدرجات.

ساهم إنشاء جناح جديد في منطقة المدرجات العامة في توفير 1115 مقعداً إضافياً في الملعب، ويوجد فوق ذلك، 15 غرفة زجاجية لكبار الشخصيات تتسع لحوالي 320 شخصاً، وهذا يعني أن المساحة العامة في نفس ارتفاع بقية الملعب، لذا فهي تضيف للمكان من الناحية الجمالية ويمكنها الترحيب بالمزيد من المشجعين.



المزيد من الملاعب مع التطورات الجديدة



على الرغم أنها أعمال أقل شمولاً، لكن تم تنفيذ مشاريع تجديد أخرى أدت إلى تحسين تجربة المشجعين، على سبيل المثال، يقوم أتلتيك بتركيب سلالم متحركة لتسهيل وصول الأعضاء والمشجعين إلى المناطق العليا من ملعب سان ماميس، نتيجة لذلك سيستفيد 29,000 متفرج الآن من البنية التحتية الجديدة.

انخرط ريال سوسيداد في المزيد من أعمال التجديد والتحديث في ملعب «ريالي أرينا»، من خلال تكييفه مع الاحتياجات والمتطلبات الجديدة للبيئة الرياضية الحديثة، وأصبحت غرف الملابس الآن أكثر اتساعاً ومفتوحة ومجهزة بشكل كامل ومزودة بمواد وتشطيبات أكثر حداثة، كما تم تحسين غرفة الصحافة والنفق المؤدي إلى غرف الملابس، واعتباراً من هذا الموسم، ستستفيد المرافق من قاعة رقمية بالكامل تتسع لـ 180 شخصاً.

من ناحية أخرى أنى إيبار الذي قام بتجديد ملعبه إيبوروا تدريجياً منذ عام 2014، بإنهاء مشروع تجديد الجناح الغربي، الاستثمار كلف النادي 20 مليون يورو، وقد أعيد بناء ثلاثة من الأجنحة الأربعة، كما تم تجديد الرابع بالكامل، مع تحسين غرفة الصحافة والمنطقة المختلفة، وإنشاء منطقة رياضية للفريق الأول.

أخيراً، قام ريال بلد الوليد بتحسين وصول جماهير النادي وإدارته ولاعبيه، مع ميزات أخرى تتمثل في التغيير في نظام الإضاءة لملعب خوسيه زوريا وإخفاء مقاعد البدلاء.