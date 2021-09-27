العين يشارك في «عربية اليد»

رضا سليم (دبي)

أعلن اتحاد اليد مشاركة فريق العين في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الــ 36 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والتي ستقام في مدينة الحمامات بتونس خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين، حيث قام الاتحاد بتوجيه رسالة رسمية إلى الاتحاد العربي لمشاركة الزعيم العيناوي في الحدث ممثلاً عن كرة اليد الإماراتية بعدما مخاطبة جميع أندية الدولة لإبداء الرغبة في المشاركة من عدمه.

كان الاتحاد العربي للعبة قد أعلن شروط المشاركة في البطولة، حيث يحق لكل اتحاد محلي ترشيح ناديين لتمثيله، بغض النظر عن مركزيهما في البطولة المحلية، ومنح الاتحاد العربي الفرصة للاتحادات المحلية حتى 14 أكتوبر المقبل لإبلاغه بالموافقة المبدئية على المشاركة في البطولة.