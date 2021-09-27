أوساكا ترغب في العودة بعد تحسن «النفسية»!

طوكيو (رويترز)

يبدو أن اليابانية نعومي أوساكا الحاصلة على أربعة ألقاب كبرى مستعدة للعودة إلى منافسات التنس، بعد أن عاودتها الرغبة في اللعب مجدداً بعد فترة توقف وجيزة.

وأعلنت أوساكا خلال أميركا المفتوحة في وقت سابق هذا الشهر أنها ستحصل على استراحة من التنس للتركيز على صحتها النفسية، وذلك بعد خروجها المفاجئ من البطولة من الدور الثالث أمام الكندية ليلى فرنانديز.

وقررت المصنفة الأولى على العالم سابقاً الانسحاب من بطولة إنديان ويلز الشهر المقبل.

وكانت أوساكا انسحبت من فرنسا المفتوحة في مايو بعد خلاف مع منظمي البطولة بشأن حضور المؤتمرات الصحفية بعد المباريات وحديثها عن التأثير السلبي لتلك المؤتمرات. لكن اللاعبة اليابانية البالغ عمرها 23 عاماً، قالت في مقابلة تلفزيونية إنها لا تزال تعشق الرياضة وتتطلع للعودة للعب مجدداً.

وأضافت: أعلم أني سأعود للعب مجدداً، ربما قريباً جداً، لأن الرغبة في اللعب عاودتني مرة أخرى، لن أهتم كثيراً بالمكسب أو الخسارة، أريد الاستمتاع فقط بالعودة للملعب.

وتراجعت أوساكا إلى المركز السابع عالمياً، وقالت إن ضغط المباريات القوية نال منها وتحتاج إلى راحة لتجديد شغفها.

وتابعت: كنت أعشق المنافسة وكلما طالت المباراة زاد استمتاعي بها، وبعدها بدأت أشعر أنه كلما طالت المباراة أصبحت أكثر توتراً، ولذا كنت أحتاج إلى راحة للتفكير والاعتناء بنفسي.