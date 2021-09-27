قرعة كأس رئيس الدولة بـ«تقنية الواقع المُعزز»

دبي (الاتحاد)

يُنظم اتحاد الكرة في الواحدة من ظهر الأربعاء مراسم قرعتي دور الستة عشر لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2021-2022 وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي المُعزز، حيث ستقام القرعة في ملعب افتراضي يعكس تصميم استاد مدينة زايد الرياضية.

يتضمن برنامج الحفل العديد من الفقرات، منها كلمة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد ومقاطع فيديو تشمل أبرز اللقطات والذكريات التي صاحبت المسابقتين خلال الموسم الماضي وتقارير توضح آلية سحب القرعة الخاصة بكل مسابقة على حدة بعد اعتمادها من لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم. وسيتم في البداية سحب قرعة مسابقة دوري الدرجة الأولى التي ستقام بنظام الدوري من دورين، وسيشهد مشاركة 15 فريقاً: حتا، الفجيرة، دبا، الحمرية، دبا الحصن، مسافي، الذيد، العربي، التعاون، مصفوت، البطائح، الجزيرة الحمراء، الرمس، جلف اف سي وسيتي، حيث سيتم تسكين جميع الفرق على جدول المباريات من خلال الأرقام من 1 إلى 15، علماً بأن الفريق الذي سيحمل الرقم (1) لن يلعب مباريات الأسبوع الأول نظراً لأن عدد الفرق المشاركة فردياً، وستقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولاً بجدول المباريات وبعد انتهاء القرعة وتحديد مباريات الأسبوع الأول يتم تسكين أرقام الفرق على الأسابيع المتبقية من المسابقة.

وبالنسبة لقرعة مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ستقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة في مباريات دور الـ 16 والدور ربع النهائي والدور النهائي، في حين تقام مباريات الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين على ملعب الفريق المذكور اسمه أولاً في جدول المباريات، وتجرى قرعة واحدة لتحديد أطراف المباريات من دور الـ 16 حتى نهاية البطولة.

وسيتم وضع بطل دوري المحترفين للموسم الرياضي 2021/2020 (الجزيرة) على رأس جدول المباريات وبطل الكأس في نفس الموسم (شباب الأهلي) في نهاية الجدول، في حين ستجرى قرعة لتسكين الأندية الـ 12 المتبقية من أندية دوري المحترفين للموسم الرياضي 2021/2022 على الأرقام من 2 ولغاية 15 في جدول المباريات على أن يتم تسكين الفريقين المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى على الرقمين المتبقيين في جدول المباريات بعد تسكين 14 فريقاً من فرق دوري المحترفين.

كما سيتم إجراء قرعة لتحديد الملاعب التي ستقام عليها مباريات دور الـ 16 والدور ربع النهائي من خلال وضع كرتين في وعاء الأولى كتب عليها (تقام المباريات على ملعبه) والأخرى (تقام المباريات خارج ملعبه) وفي الوعاء الثاني توضع كرتين يكتب داخل إحداها (الأرقام الفردية) والأخرى (الأرقام الزوجية) ثم تسحب ورقة من كل وعاء مع الورقة التي تقابلها من الوعاء الثاني ليتحدد بذلك مكان المباريات لدور الـ16 والدور ربع النهائي بحيث تكون دلالة الأرقام بالنسبة لرقم الفريق في دور الـ 16 ورقم المتأهل عن المباراة بالنسبة لمباريات الدور ربع النهائي. وحسب لائحة المسابقة تُقام مباراتا الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين على ملعب الفريق المذكور اسمه أولاً في جدول المباريات ويُقرر مجلس الإدارة الملعب الذي ستقام عليه المباراة النهائية بتوصية من اللجنة.

من جهته أكد أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات حرص مجلس الإدارة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على تنظيم راق ومثالي لمختلف مسابقاته خاصة مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لما تحمله من أهمية كبرى لكافة الرياضيين والجماهير والأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي الأندية الذين يسعون للمنافسة بقوة على نيل اللقب الغالي ورفع كأس البطولة.

وقال: لجنة المسابقات حرصت خلال اجتماعاتها المتتالية على دراسة كافة الجوانب التي صاحبت مسابقتي الكأس ودوري الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي والسعي إلى تطوير لوائح المسابقتين لمنحهما المزيد من الحماس والإثارة، وذلك بالتشاور الدائم مع الأندية من خلال ورش العمل التي يتم تنظيمها بحضور مسؤولي إدارة المسابقات وممثلي الأندية، مشيراً إلى أن بطولة كأس صاحب رئيس الدولة انطلقت فعلياً مع إقامة التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور الستة عشر لأندية الدرجة الأولى، والتي شهدت تأهل أندية دبا وحتا والبطائح والعربي إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه البطائح فريق حتا، فيما سيلعب فريق دبا مع فريق العربي والفائز من كل مباراة سيتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر لينضم بالتالي إلى الأندية الـ 14 المحترفة.