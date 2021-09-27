رسالة «انستجرام» تكشف سر اعتذار بيليه لـ «ميسي»

رضا سليم (دبي)

يتابع عشاق الساحرة المستديرة حالة الأسطورة البرازيلي بيليه الذي يرقد حالياً في مستشفى ساو باولو، إلا أنه فاجئ الجميع برسالة اعتذار وتهنئة إلى ميسي نجم الأرجنتين وسان جيرمان بعدما كسر رقمه التهديفي مع منتخب بلاده. وقدم الأسطورة البرازيلي بيليه رسالة اعتذار إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب التأخر في تهنئته بتحطيم رقمه القياسي كأفضل هدّاف في مباريات رسمية على مستوى منتخبات أميركا الجنوبية.

وجاءت رسالة بيليه من داخل المستشفى بعدما تحسنت حالته، مشيداً بالإنجاز الذي حققه نجم باريس سان جيرمان، والذي يرى أنه يمتلك موهبة «لا تًصدق»، ونشر الأسطورة البرازيلي رسالة الاعتذار والتهنئة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» والذي يتابع 7.3 مليون شخص وأبدى أكثر من مليون متابع إعجابهم برسالته.

وكتب المتوج بلقب المونديال ثلاث مرات: مرحباً ميسي عذراً إن كنت أكتب لك متأخراً ولكنني لم أرغب في تفويت الفرصة لتهنئتك على رقم قياسي آخر حطمته وموهبتك في كرة القدم لا تُصدق وأتمنى لك أن تحقق المزيد بجانب نيمار ومبابي. كان ميسي قد نجح في إحراز «هاتريك» مع منتخب الأرجنتين في لقاء بوليفيا الذي أُقيم ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 ليصل إلى هدفه رقم 79 في المباريات الرسمية ليتجاوز رقم بيليه بفارق هدفين ويصبح الأفضل تهديفياً في تاريخ منتخبات أميركا الجنوبية.

ويواصل بيليه «80 عاماً» برنامجه العلاجي في مستشفى ساو باولو للتعافي من العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا لإزالة ورم في القولون بحسب ما كتبت ابنته كيلي ناسيمنتو على حسابها في «انستجرام».