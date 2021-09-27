روديجير لا يتعجل حسم مستقبله مع «البلوز»

أنور إبراهيم (القاهرة)

نفى حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ نفياً قاطعاً الأنباء التي أشارت إلى أن البافاري مهتم بالحصول على خدمات أنطونيو روديجير قلب دفاع تشيلسي الإنجليزي والذي ينتهي عقده مع البلوز بنهاية هذا الموسم 20/2021.

وأثار جوليان ناجلسمان المديرالفني للبايرن هذه التكهنات هذا الأسبوع عندما أشاد بأداء هذا المدافع الألماني وبروحه العالية وعدوانيته، ووصفه بإنه مدافع حاسم. غير أن حميديتش أكد أن البايرن لديه ما يكفي من المدافعين الذين يجيدون اللعب في كل مراكز الدفاع ولا يحتاج إلى إضافة المزيد.

وقال في حديث لشبكة «دازن»: لا أحب الكلام عن لاعبي أندية أخرى ولكن عندما تحدث ناجلسمان عن روديجير، فإنه لم يكن يقصد إنه يريده في فريقه، لأننا لدينا ما يكفي من المدافعين الجيدين، وضممنا مؤخراً المدافع القوي دايو أوباميكانو وهناك أيضاً تانجوي نيانزو.. ويمكن للوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد اللعب في مركز قلب الدفاع. وكان موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، ذكر هذا الأسبوع أن النادي البافاري ينوي التعاقد مع روديجير وإنه أجرى بالفعل اتصالات مع وكيله وشقيقه في نفس الوقت، وإن البايرن ليس هو النادي الوحيد الذي يهتم بالحصول على خدمات روديجير، وإنما هناك أيضاً ريال مدريد وباريس سان جيرمان. ومن جانبه، يأمل نادي تشيلسي في سرعة تجديد عقد روديجير لأطول فترة ممكنة، وإن كان اللاعب نفسه أكد إنه لا يتعجل اتخاذ قراره بشأن مستقبله.

وصرح قائلاً: تلك هي أهم وأخطر خطوة في مسيرتي الكروية كلاعب محترف، ولهذا لن أتعجل في حسمها. جدير بالذكر أن أنطونيو روديجير المولود في 3 مارس 1993 (28سنة) بدأ مسيرته الاحترافية في نادي شتوتجارت عام 2011 حتى 2016 تخللتها إعارة في الموسم الأخير 15/2016 لنادي روما الإيطالي ثم بيع نهائي في 16/2017، واستقر به المقام بعد ذلك في تشيلسي في يونيو 2017، بموجب عقد مدته 5 سنوات مقابل 32مليون جنيه إسترليني.